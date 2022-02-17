Клип на эту детскую песню стал самым просматриваемым за всю историю YouTube.

Стриминговый сервис Paramount+ снимет полнометражный фильм по мотивам детской вирусной песни "Baby Shark".

Продюсировать клип будут компании, которые ранее создали клип на эту песню - Nickelodeon Animation и Pinkfong. Премьера ленты должна состояться уже в следующем году.

Известно, что клип на песню "Baby Shark" появился на YouTube еще в 2016 году, а уже через 6 лет он стал самым просматриваемым на сервисе. Всего он набрал более 10 миллиардов просмотров.

"Baby Shark": что известно о популярной детской песенке

Известно, что у "Baby Shark" более 100 вариаций на 11 различных языках. Автор детской песни неизвестен.

Читайте такжеDisney+ назвал дату премьеры сериала про Оби-Вана КенобиКомпозиция стала популярной после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. Тогда Pinkfong сделала для песни видео с танцевальными движениями.

Ранее сообщалось, что в США надзиратели пытали заключенных детской песней "Baby Shark". Они заставляли осужденных стоя слушать песенку про акул на протяжении более двух часов. В Штатах многократное прослушивание одной и той же мелодии приравнивается к пыткам.

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