Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года.

28 марта 2024 года в украинских кинотеатрах выйдет мелодрама "Память любви" (Memory), главную роль в которой исполнила оскароносная актриса Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Марсианин", "Прислуга", "Багровый пик").

В центре сюжета фильма – женщина по имени Сильвия, которая проживает детально спланированную рутинную жизнь. Однажды судьба сталкивает ее с Солом – мужчиной, который постоянно попадает в странные ситуации, потому что забывает то, что с ним произошло буквально несколько часов назад. Их встреча началась со странного недоразумения, но этот случай сближает обоих и заставляет задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

Партнером Честейн на съемочной площадке стал номинант премии "Эмми" Питер Сарсгаард. Среди его самых известных работ – роли в картинах "Бэтмен", "Цена правды", "Джеки". За свою игру в "Памяти любви" Сарсгаард получил Кубок Вольпи как лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года, обойдя, в частности, Джейкоба Элорди ("Присцилла"), Адама Драйвера ("Феррари") и Брэдли Купера ("Маэстро").

Также в фильме сыграли лауреат "Эмми" Мерритт Уивер ("Брачная история"), Джессика Харпер ("Суспирия", причем обе версии – Дарио Ардженто и Луки Гуаданьино) и Джош Чарльз ("Общество мертвых поэтов").

Режиссером и автором сценария выступил Мишель Франко – лауреат престижных наград фестивалей класса А. Картина "Новый порядок" принесла ему "Серебряного льва" – Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля, а лента "Хроник" – приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

Оператором выступил Ив Кап, известный по фильмам "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса и "Любовь живет три года" Фредерика Бегбедера.

В рецензии на "Память любви" британская газета The Guardian назвала фильм "захватывающей историей, выполненной Честейн и Сарсгаардом с необычайной деликатностью и зрелостью". Профильный американский журнал Deadline, тем временем, написал, что лента "идеальна как в сценарии, так и в исполнении".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 73% от зрителей. В то же время, на Metacritic он получил от киноэкспертов 71 из 100 баллов и 7,9 из 10 баллов от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как ранее сообщал УНИАН, вскоре в украинский прокат выйдет еще одна новая лента с Джессикой Честейн в главной роли – триллер "Материнский инстинкт", в котором ее партнершей в кадре стала Энн Хэтэуэй.

Вас также могут заинтересовать новости: