Предлагаем вам посмотреть 5 фильмов с участием оскароносной актрисы.

Голливудская актриса Джессика Честейн не только талантлива в своей сфере, но и является очень добрым человеком. Звезда не осталась в стороне от войны в Украине и посетила нашу страну, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

В честь этого события предлагаем вам посмотреть лучшие фильмы, которые прославили Джессику Честейн на весь мир.

"Древо жизни"

Съемки в драме "Древо жизни" стали настоящим прорывом для Честейн. За роль в этом фильме она получила "Золотую пальмовую ветвь".

В центре сюжета 11-летний Джек, который наблюдает за добродушеными поступками своей мамы в то время как отец пытается научить его ставить на первое место себя. Каждый родитель пытается переманить Джека на свою сторону. Но однажды ребенок сталкивается с болью, страданиями и смертью, и теперь ему предстоит по-новому взглянуть на мир.

"Укрытие"

Кёртис - простой рабочий, который живёт в небольшом городке в штате Огайо вместе со своей безработной женой Самантой и дочерью Ханной, недавно потерявшей слух. Их жизнь протекает вполне счастливо, пока Кёртис не начинает видеть по ночам апокалиптические сны о большой грозе с торнадо, которые угрожают жизни его семье. Каждый раз наутро он чувствует себя не в своей тарелке и начинает сомневаться, не сходит ли он с ума. По мере того, как это продолжается, Кёртис решает построить во дворе надёжное штормовое укрытие, которое должно уберечь его семью и его самого от надвигающейся опасности.

"Прислуга"

И хоть в этом фильме Честейн сыграла второстепенную роль, она все же была номинирована на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

События фильма переносят нас в штат Миссисипи в 1960-е годы во время движения за гражданские права чернокожих в США. Так, главная героиня Скитер после окончания университета мечтает стать писательницей и обрести популярность. Но приличной девушке с Юга в те времена стоило думать о том, как выйти замуж и заниматься домом, а не о том, как строить карьеру.

"Мама"

Для Джессики Честейн роль в этом фильме стала непривычной, ведь до этого она снималась в основном в драмах. А в этот раз ей пришлось перевоплотиться и играть в фильме ужасов.

В центре сюжета две девочки, прожившие в заброшенной хижине в чаще леса пять лет. Однажды их находит молодая супружеская пара, оказавшаяся их родственниками. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит из тьмы.

"Опасная игра Слоун"

Элизабет Слоун - самый востребованный лоббист и самая сексуальная девушка политического бизнеса США. Она ведет политические игры и ловко манипулирует окружающими. Благодаря такому своему качеству, она никогда не проигрывает. Но как только ей попадается самое сложное дело в карьере, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

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