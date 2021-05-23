Евровидение 2021 / reutersconnect.com
Сегодня состоялся финал самого масштабного конкурса песни Евровидение 2021. В нем приняли участие аж 26 стран, шесть из которых прошли в финал заочно. 18 и 20 мая было два полуфинала, в каждом из которых к победе приблизились по 10 стран-участниц.
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