От создателей "Офиса": опубликован трейлер сериала "Космические силы" со Стивом Кареллом

Шоу будет посвящено новой высадке американцев на Луну.

Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала «Космические силы» (Space Force), который будет посвящен покорителям космоса.

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Главную роль в проекте исполнил Стив Каррел, который известен по роли в комедийном сериале «Офис», а также по фильмам «Брюс всемогущий» и «Охотник на лис».

Над «Космическими силами» работала команда создателей сериала «Офис», в том числе сценарист Грег Дэниелс.

Сюжет нового шоу посвящен американскому генералу Марк Нэйрду, который должен возглавить новый род войск США («Космические силы») и вернуть американцев на Луну.

Ранее сообщалось, что звезда НБА снимет баскетбольную драму для Netflix с Адамом Сэндлером.