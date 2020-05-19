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От создателей "Офиса": опубликован трейлер сериала "Космические силы" со Стивом Кареллом

21:45, 19 мая 2020
Кино и музыка
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Стив Каррел сыграл руководителя лунной миссии / Скриншот

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Главную роль в проекте исполнил Стив Каррел, который известен по роли в комедийном сериале «Офис», а также по фильмам «Брюс всемогущий» и «Охотник на лис».

Над «Космическими силами» работала команда создателей сериала «Офис», в том числе сценарист Грег Дэниелс.

Сюжет нового шоу посвящен американскому генералу Марк Нэйрду, который должен возглавить новый род войск США («Космические силы») и вернуть американцев на Луну.

Ранее сообщалось, что звезда НБА снимет баскетбольную драму для Netflix с Адамом Сэндлером.

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Теги: #сериал#сериалы Netflix