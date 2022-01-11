Актеры и блогеры собрались на одной площадке, чтобы подарить вам хорошее настроение.

"Основано на ржачних событиях" - именно такой слоган имеет фильм "Любовь и Блогеры", герои которого показывают людей и их истории из реальной жизни. Впервые в украинском кино в актерский состав вошли известные блогеры Instagram и популярные персонажи из ТікТок.

Главные роли в комедии сыграли ведущие украинские актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. Появление в фильме и отношение к своей героине прокомментировала сама Ольга Сумская:

"Мне ужасно нравится моя героиня, Тамара Павловна - я давно мечтала о такой классной, характерной роли. Женя будто знал, о чем я грезила. Он сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть такую яркую героиню - конечно, я согласилась с огромным удовольствием, не задумываясь ни на миг".

Читайте также"Девушка с татуировкой дракона" сыграет звезду Голливуда XX века Одри ХепбернТакже в комедии сыграли известные украинские блогеры и артисты: Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свичкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха, Женя Белозеров и другие.

"Это было довольно рискованно - собрать на одной съемочной площадке профессиональных актеров и блогеров. Но произошла магия, все сразу включились в работу, почувствовали друг друга и у нас произошел симбиоз талантов", - рассказал Евгений Таллер, продюсер, сорежиссер "Любовь и Блогеры".

Романтическая комедия была отснята в рекордные сроки. Уже через полгода после зарождения идеи у продюсеров, фильм готов к выходу на экраны:

"С момента идеи до премьеры прошло всего 6 месяцев, поверьте для киноиндустрии - это нереально быстро, - комментирует продюсер фильма Владимир Остапчук. - На приложение 4 или 5 сценаристов и студий смотрели на нас, как на бешеных и говорили "вам не удастся", "это невозможно". Как видите, мы таки бешеные, и когда чего - то реально хочешь - обязательно удастся".

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение фильма. Саундтрек к ленте будет звучать в исполнении знаменитой Верки Сердючки, а также в комедии можно будет услышать песни группы The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil и других.

Режиссером ленты стал Дмитрий Голумбевский, сорежиссером - Евгений Таллер, продюсерами - Евгений Таллер и Владимир Остапчук, а сценарий был написан Алексеем Приходько (франшиза "Скажене весілля").

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