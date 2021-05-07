Броуди сыграет в "Наследниках" / instagram.com/adrienbrody
К третьему сезону сериала "Наследники" присоединится оскароносный Эдриен Броуди - звезда фильма "Пианист".
Об этом сообщает IndieWire.
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Броуди досталась роль Джоша Ааронсона, миллиардера-активиста и инвестора, который станет ключевым игроком в битве за владение "Waystar".
Также в сериале снимется и Александр Скарсгард, известный по ролям в фильмах "Соломенные псы", "Меланхолия" и "Тарзан. Легенда".
Скарсгарду досталась роль агрессивного генерального директора и основателя компании.
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