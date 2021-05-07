Броуди досталась роль миллиардера-активиста.

К третьему сезону сериала "Наследники" присоединится оскароносный Эдриен Броуди - звезда фильма "Пианист".

Об этом сообщает IndieWire.

Читайте также"Тихое место 2": обнародован финальный трейлер (видео)

Броуди досталась роль Джоша Ааронсона, миллиардера-активиста и инвестора, который станет ключевым игроком в битве за владение "Waystar".

Также в сериале снимется и Александр Скарсгард, известный по ролям в фильмах "Соломенные псы", "Меланхолия" и "Тарзан. Легенда".

Скарсгарду досталась роль агрессивного генерального директора и основателя компании.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская