Церемония состоится весной / фото REUTERS
Американская академия киноискусств планирует провести церемонию вручения премии "Оскар 2021" в оффлайне.
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Об этом сообщает Variety.
В связи с пандемией коронавируса церемония может пройти в оффлайне несмотря на то, что обычно она проходит в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Пока она запланирована на 25 апреля.
Всего зал рассчитан на 3400 мест, но пока неизвестно сколько людей смогут поприсутствовать на мероприятии. О мерах безопасности пока ничего не сообщается.
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