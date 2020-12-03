Церемонию проведут оффлайн.

Американская академия киноискусств планирует провести церемонию вручения премии "Оскар 2021" в оффлайне.

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Об этом сообщает Variety.

В связи с пандемией коронавируса церемония может пройти в оффлайне несмотря на то, что обычно она проходит в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Пока она запланирована на 25 апреля.

Всего зал рассчитан на 3400 мест, но пока неизвестно сколько людей смогут поприсутствовать на мероприятии. О мерах безопасности пока ничего не сообщается.

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Автор: УНИАН