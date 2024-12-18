Фильмы "Порцелянова війна" и "Одного разу в Україні" будут соревноваться за первенство в категории документальных кинолент.

Американская киноакадемия объявила шортлисты в 10 категориях для предстоящей 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Кстати, украинские ленты продолжают покорять зрителей и организаторов церемонии. В частности, фильм "Порцелянова війна" и "Одного разу в Україні" попали в перечень кинокартин, которые будут бороться за желанную награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

"Порцелянова війна" (Porcelain War) - фильм, созданный в копродукции США, Украины и Австралии. Он показывает историю трех украинских художников-керамистов из Харькова: Славы Леонтьева, его жены Анны Стасенко и друга Андрея Стефанова. После начала полномасштабной войны они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать произведения искусства из фарфора.

Режиссерами фильма стали американец Брендан Белломо и один из главных героев фильма Слава Леонтьев.

К слову, премьера ленты состоялась в январе этого года на Международном фестивале независимого кино Сандэнс. Тогда "Порцелянова війна" получила гран-при конкурса документальных фильмов. Также фильм уже завоевал 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.

Фильм "Одного разу в Україні" создан в копродукции Украины и США. В нем показана жизнь на фронте глазами детей.

Режиссерами фильма являются Бетси Уэст и Эрл Мак.

Номинанты на "Оскар-2025" в утвержденных категориях

Документальный фильм

"Дело Биби"

"Дневники черного ящика"

"Дагомея"

"Дочери"

"Ино"

"Фрида"

"Голливудгейт"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Удивительная жизнь Ибелина"

"Саундтрек к государственному перевороту"

"Сахарная трость"

"Уилл и Харпер"

Визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Лучший человек"

"Гражданская война"

"Дэдпул и Росомаха"

"Дюна: Часть вторая"

"Гладиатор 2"

"Королевство обезьян"

"Муфаса: Король Лев"

"Твистеры"

"Зла".

Документальный короткометражный фильм

"В погоне за Ру"

"Смерть за номерами"

"Вечный отец"

"Я готов, Страж"

"Инцидент"

"Инструменты бьющегося сердца"

"Хранитель"

"Голос Макайлы: Письмо к миру"

"Однажды в Украине"

"Единственная девушка в оркестре"

"Планетоходец"

"Квилтеры"

"Место 31: Зои Зефир"

"Урок плавания"

"Пока он не вернулся".

Анимационный короткометражный фильм

"До свидания, мой мир"

"Медведь по имени Войтек"

"Прекрасные мужчины"

"Бутылочный Джордж"

"Краб в бассейне"

"В тени кипариса"

"Волшебные конфеты"

"Возможно, слоны"

"Оригами"

"Персебес"

"21"

"Путешествие в поисках чудес"

"Дикий темперированный клавир".

К слову, церемония награждения победителей состоится в ночь на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США. В следующем году ведущим события станет американский комик Конан О'Брайен.

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