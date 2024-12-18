Американская киноакадемия объявила шортлисты в 10 категориях для предстоящей 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Кстати, украинские ленты продолжают покорять зрителей и организаторов церемонии. В частности, фильм "Порцелянова війна" и "Одного разу в Україні" попали в перечень кинокартин, которые будут бороться за желанную награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".
"Порцелянова війна" (Porcelain War) - фильм, созданный в копродукции США, Украины и Австралии. Он показывает историю трех украинских художников-керамистов из Харькова: Славы Леонтьева, его жены Анны Стасенко и друга Андрея Стефанова. После начала полномасштабной войны они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать произведения искусства из фарфора.
Режиссерами фильма стали американец Брендан Белломо и один из главных героев фильма Слава Леонтьев.
К слову, премьера ленты состоялась в январе этого года на Международном фестивале независимого кино Сандэнс. Тогда "Порцелянова війна" получила гран-при конкурса документальных фильмов. Также фильм уже завоевал 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.
Фильм "Одного разу в Україні" создан в копродукции Украины и США. В нем показана жизнь на фронте глазами детей.
Режиссерами фильма являются Бетси Уэст и Эрл Мак.
Номинанты на "Оскар-2025" в утвержденных категориях
Документальный фильм
- "Дело Биби"
- "Дневники черного ящика"
- "Дагомея"
- "Дочери"
- "Ино"
- "Фрида"
- "Голливудгейт"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Удивительная жизнь Ибелина"
- "Саундтрек к государственному перевороту"
- "Сахарная трость"
- "Уилл и Харпер"
Визуальные эффекты
- "Чужой: Ромул"
- "Лучший человек"
- "Гражданская война"
- "Дэдпул и Росомаха"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Гладиатор 2"
- "Королевство обезьян"
- "Муфаса: Король Лев"
- "Твистеры"
- "Зла".
Документальный короткометражный фильм
- "В погоне за Ру"
- "Смерть за номерами"
- "Вечный отец"
- "Я готов, Страж"
- "Инцидент"
- "Инструменты бьющегося сердца"
- "Хранитель"
- "Голос Макайлы: Письмо к миру"
- "Однажды в Украине"
- "Единственная девушка в оркестре"
- "Планетоходец"
- "Квилтеры"
- "Место 31: Зои Зефир"
- "Урок плавания"
- "Пока он не вернулся".
Анимационный короткометражный фильм
- "До свидания, мой мир"
- "Медведь по имени Войтек"
- "Прекрасные мужчины"
- "Бутылочный Джордж"
- "Краб в бассейне"
- "В тени кипариса"
- "Волшебные конфеты"
- "Возможно, слоны"
- "Оригами"
- "Персебес"
- "21"
- "Путешествие в поисках чудес"
- "Дикий темперированный клавир".
К слову, церемония награждения победителей состоится в ночь на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США. В следующем году ведущим события станет американский комик Конан О'Брайен.