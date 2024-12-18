Названы имена на премию "Оскар-2025" в 10 категориях / фото ua.depositphotos.com

Американская киноакадемия объявила шортлисты в 10 категориях для предстоящей 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Кстати, украинские ленты продолжают покорять зрителей и организаторов церемонии. В частности, фильм "Порцелянова війна" и "Одного разу в Україні" попали в перечень кинокартин, которые будут бороться за желанную награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

"Порцелянова війна" (Porcelain War) - фильм, созданный в копродукции США, Украины и Австралии. Он показывает историю трех украинских художников-керамистов из Харькова: Славы Леонтьева, его жены Анны Стасенко и друга Андрея Стефанова. После начала полномасштабной войны они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать произведения искусства из фарфора.

Режиссерами фильма стали американец Брендан Белломо и один из главных героев фильма Слава Леонтьев.

К слову, премьера ленты состоялась в январе этого года на Международном фестивале независимого кино Сандэнс. Тогда "Порцелянова війна" получила гран-при конкурса документальных фильмов. Также фильм уже завоевал 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.

Фильм "Одного разу в Україні" создан в копродукции Украины и США. В нем показана жизнь на фронте глазами детей.

Режиссерами фильма являются Бетси Уэст и Эрл Мак.

Номинанты на "Оскар-2025" в утвержденных категориях

Документальный фильм

  • "Дело Биби"
  • "Дневники черного ящика"
  • "Дагомея"
  • "Дочери"
  • "Ино"
  • "Фрида"
  • "Голливудгейт"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Удивительная жизнь Ибелина"
  • "Саундтрек к государственному перевороту"
  • "Сахарная трость"
  • "Уилл и Харпер"

Визуальные эффекты

  • "Чужой: Ромул"
  • "Лучший человек"
  • "Гражданская война"
  • "Дэдпул и Росомаха"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Гладиатор 2"
  • "Королевство обезьян"
  • "Муфаса: Король Лев"
  • "Твистеры"
  • "Зла".

Документальный короткометражный фильм

  • "В погоне за Ру"
  • "Смерть за номерами"
  • "Вечный отец"
  • "Я готов, Страж"
  • "Инцидент"
  • "Инструменты бьющегося сердца"
  • "Хранитель"
  • "Голос Макайлы: Письмо к миру"
  • "Однажды в Украине"
  • "Единственная девушка в оркестре"
  • "Планетоходец"
  • "Квилтеры"
  • "Место 31: Зои Зефир"
  • "Урок плавания"
  • "Пока он не вернулся".

Анимационный короткометражный фильм

  • "До свидания, мой мир"
  • "Медведь по имени Войтек"
  • "Прекрасные мужчины"
  • "Бутылочный Джордж"
  • "Краб в бассейне"
  • "В тени кипариса"
  • "Волшебные конфеты"
  • "Возможно, слоны"
  • "Оригами"
  • "Персебес"
  • "21"
  • "Путешествие в поисках чудес"
  • "Дикий темперированный клавир".

К слову, церемония награждения победителей состоится в ночь на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США. В следующем году ведущим события станет американский комик Конан О'Брайен.

Вас также могут заинтересовать новости: