Покоритель женских сердец Олег Винник выпустил новый клип (видео)
13:46, 14 мая 2020Кино и музыка
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По сюжету клипа Винник бродит по лабиринту в поисках своей возлюбленной.
Режиссером клипа выступила Катя Царик / скриншот
Украинский певец и "повелитель волчиц" Олег Винник порадовал поклонниц новым клипом на песню "Безумная любовь".
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Премьера клипа состоялась 14 мая на YouTube-канале артиста.
Режиссером клипа выступила Катя Царик, по задумке которой Винник бродит по лабиринту в поисках своей возлюбленной. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, но героя интересует только одна - заточенная в хрустальное сердце блондинка.
Всего за 2 часа с момента премьеры клип посмотрели 13 тысяч раз.
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