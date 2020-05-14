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Покоритель женских сердец Олег Винник выпустил новый клип (видео)

13:46, 14 мая 2020
Кино и музыка
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Режиссером клипа выступила Катя Царик / скриншот

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Премьера клипа состоялась 14 мая на YouTube-канале артиста.

Режиссером клипа выступила Катя Царик, по задумке которой Винник бродит по лабиринту в поисках своей возлюбленной. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, но героя интересует только одна - заточенная в хрустальное сердце блондинка.

Всего за 2 часа с момента премьеры клип посмотрели 13 тысяч раз.

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Теги: #певец#Олег Винник