Покоритель женских сердец Олег Винник выпустил новый клип (видео)

По сюжету клипа Винник бродит по лабиринту в поисках своей возлюбленной.

Украинский певец и "повелитель волчиц" Олег Винник порадовал поклонниц новым клипом на песню "Безумная любовь".

Читайте такжеХолостяк-10: в новом выпуске шоу таинственный незнакомец расскажет о секретах девушек (видео)

Премьера клипа состоялась 14 мая на YouTube-канале артиста.

Режиссером клипа выступила Катя Царик, по задумке которой Винник бродит по лабиринту в поисках своей возлюбленной. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, но героя интересует только одна - заточенная в хрустальное сердце блондинка.

Всего за 2 часа с момента премьеры клип посмотрели 13 тысяч раз.