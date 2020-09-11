Мировая премьера биографической драмы под названием "Шарлатан" состоялась на 70-м Берлинале.

Фильмом закрытия Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), который в этом году впервые пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября, станет новая лента режиссера Агнешки Холланд, известной по фильму о Голодоморе "Цена правды".

Читайте также"Босой император" станет фильмом открытия Одесского кинофестиваляМировая премьера биографической драмы под названием "Шарлатан" состоялась на 70-м Берлинале, а зрители ОМКФ увидят ленту уже 2 октября.

Сюжет ленты "Шарлатан" описывает реальные события из жизни чешского целителя Яна Миколашека, который всю жизнь лечил больных травами. Миколашек снискал славу и богатство, леча известных людей межвоенного периода, при власти нацистов и коммунистов, нетрадиционным методом "мочевой диагностики". Его страсть к лечению, между тем, порождала и жестокость, садизм и неспособность к любви, утолить которые мог единственный человек – его помощник Франтишек. И вот показательный судебный процесс грозит разоблачить все тайны целителя, передает 112.ua.

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Автор: УНИАН