Кадр из фильма "Блондинка" / film.ru

Организаторы премии "Золотая малина 2023" опубликовали список номинантов. Среди худших фильмов оказались "Блондинка", "Морбиус", "365 дней" и прочие.

Стоит отметить, что фильм "Блондинка" - это история о жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда - Мэрилин Монро. Однако экранизация жизни знаменитой Монро не пришлась по душе критикам. 

А вот фильм "365 дней" о том, как глава мафии похитил девушку и дал ей год, чтобы она влюбилась в него, очень понравился зрителям. Более того, эта картина побила рекорды на Netflix, однако критики не согласны с высокими оценками любителей эротического кино.

Много критики в свой адрес получили и актеры - Пенелопа Крус, Пит Дэвидсон, Райан Кира Армстронг и другие. Известно, что вручение премии состоится 11 марта этого года.

Список номинантов на "Золотую малину 2023"

Худший фильм:

  • "Блондинка"
  • "Доброго траура"
  • "Морбиус" 
  • "Пиноккио"
  • "Русалка и дочь короля"

Худший режиссёр:

  • Джадд Апатоу - "Пузырь"
  • Колсон Бэйкер и Мод Сан - "Доброго траура"
  • Эндрю Доминик - "Блондинка"
  • Роберт Земекис - "Пиноккио"
  • Даниэль Эспиноса - "Морбиус"

Худшая актриса:

  • Райан Кира Армстронг - "Воспламеняющая взглядом"
  • Брайс Даллас Ховард - "Мир Юрского периода: Господство"
  • Дайан Китон - "Мак и Рита"
  • Алисия Сильверстоун - "Рекуин"
  • Кая Скоделарио - "Русалка и дочь короля"

Худший актёр второго плана:

  • Пит Дэвидсон - "Доброго траура"
  • Мод Сан - "Доброго траура"
  • Завьер Сэмюэл - "Блондинка"
  • Эван Уильямс - "Блондинка"
  • Том Хэнкс - "Элвис"

Худшая актриса второго плана:

  • Адриа Архона - "Морбиус"
  • Лоррейн Бракко - "Пиноккио"
  • Пенелопа Крус - "Код 355"
  • Фань Бинбин - "Код 355"
  • Мира Сорвино - "Ламборгини: Человек-легенда"

Худший сценарий:

  • "Блондинка"
  • "Доброго траура"
  • "Мир Юрского периода: Господство"
  • "Морбиус"
  • "Пиноккио"

Худший ремейк, сиквел или рип-офф:

  • "Блондинка"
  • "Воспламеняющая взглядом"
  • "Мир Юрского периода: Господство"
  • "Пиноккио"
  • "365 дней: Этот день" и "Следующие 365 дней"

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