Критики низко оценили эти фильмы и их актеров.

Организаторы премии "Золотая малина 2023" опубликовали список номинантов. Среди худших фильмов оказались "Блондинка", "Морбиус", "365 дней" и прочие.

Стоит отметить, что фильм "Блондинка" - это история о жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда - Мэрилин Монро. Однако экранизация жизни знаменитой Монро не пришлась по душе критикам.

А вот фильм "365 дней" о том, как глава мафии похитил девушку и дал ей год, чтобы она влюбилась в него, очень понравился зрителям. Более того, эта картина побила рекорды на Netflix, однако критики не согласны с высокими оценками любителей эротического кино.

Много критики в свой адрес получили и актеры - Пенелопа Крус, Пит Дэвидсон, Райан Кира Армстронг и другие. Известно, что вручение премии состоится 11 марта этого года.

Список номинантов на "Золотую малину 2023"

Худший фильм:

"Блондинка"

"Доброго траура"

"Морбиус"

"Пиноккио"

"Русалка и дочь короля"

Худший режиссёр:

Джадд Апатоу - "Пузырь"

Колсон Бэйкер и Мод Сан - "Доброго траура"

Эндрю Доминик - "Блондинка"

Роберт Земекис - "Пиноккио"

Даниэль Эспиноса - "Морбиус"

Худшая актриса:

Райан Кира Армстронг - "Воспламеняющая взглядом"

Брайс Даллас Ховард - "Мир Юрского периода: Господство"

Дайан Китон - "Мак и Рита"

Алисия Сильверстоун - "Рекуин"

Кая Скоделарио - "Русалка и дочь короля"

Худший актёр второго плана:

Пит Дэвидсон - "Доброго траура"

Мод Сан - "Доброго траура"

Завьер Сэмюэл - "Блондинка"

Эван Уильямс - "Блондинка"

Том Хэнкс - "Элвис"

Худшая актриса второго плана:

Адриа Архона - "Морбиус"

Лоррейн Бракко - "Пиноккио"

Пенелопа Крус - "Код 355"

Фань Бинбин - "Код 355"

Мира Сорвино - "Ламборгини: Человек-легенда"

Худший сценарий:

"Блондинка"

"Доброго траура"

"Мир Юрского периода: Господство"

"Морбиус"

"Пиноккио"

Худший ремейк, сиквел или рип-офф:

"Блондинка"

"Воспламеняющая взглядом"

"Мир Юрского периода: Господство"

"Пиноккио"

"365 дней: Этот день" и "Следующие 365 дней"

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