Организаторы премии "Золотая малина 2023" опубликовали список номинантов. Среди худших фильмов оказались "Блондинка", "Морбиус", "365 дней" и прочие.
Стоит отметить, что фильм "Блондинка" - это история о жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда - Мэрилин Монро. Однако экранизация жизни знаменитой Монро не пришлась по душе критикам.
А вот фильм "365 дней" о том, как глава мафии похитил девушку и дал ей год, чтобы она влюбилась в него, очень понравился зрителям. Более того, эта картина побила рекорды на Netflix, однако критики не согласны с высокими оценками любителей эротического кино.
Много критики в свой адрес получили и актеры - Пенелопа Крус, Пит Дэвидсон, Райан Кира Армстронг и другие. Известно, что вручение премии состоится 11 марта этого года.
Список номинантов на "Золотую малину 2023"
Худший фильм:
- "Блондинка"
- "Доброго траура"
- "Морбиус"
- "Пиноккио"
- "Русалка и дочь короля"
Худший режиссёр:
- Джадд Апатоу - "Пузырь"
- Колсон Бэйкер и Мод Сан - "Доброго траура"
- Эндрю Доминик - "Блондинка"
- Роберт Земекис - "Пиноккио"
- Даниэль Эспиноса - "Морбиус"
Худшая актриса:
- Райан Кира Армстронг - "Воспламеняющая взглядом"
- Брайс Даллас Ховард - "Мир Юрского периода: Господство"
- Дайан Китон - "Мак и Рита"
- Алисия Сильверстоун - "Рекуин"
- Кая Скоделарио - "Русалка и дочь короля"
Худший актёр второго плана:
- Пит Дэвидсон - "Доброго траура"
- Мод Сан - "Доброго траура"
- Завьер Сэмюэл - "Блондинка"
- Эван Уильямс - "Блондинка"
- Том Хэнкс - "Элвис"
Худшая актриса второго плана:
- Адриа Архона - "Морбиус"
- Лоррейн Бракко - "Пиноккио"
- Пенелопа Крус - "Код 355"
- Фань Бинбин - "Код 355"
- Мира Сорвино - "Ламборгини: Человек-легенда"
Худший сценарий:
- "Блондинка"
- "Доброго траура"
- "Мир Юрского периода: Господство"
- "Морбиус"
- "Пиноккио"
Худший ремейк, сиквел или рип-офф:
- "Блондинка"
- "Воспламеняющая взглядом"
- "Мир Юрского периода: Господство"
- "Пиноккио"
- "365 дней: Этот день" и "Следующие 365 дней"
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