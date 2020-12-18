Премьеры шоу запланированы на первую половину 2021 года.

Стриминговый сервис Netflix презентовал тизеры сразу двух сериалов – в жанре фэнтези и фантастики – сериалов "Тень и кость", а также "Племена Европы".

Ролики размещены на YouTube-канале сервиса.

Сериал "Тень и кость": что известно

Читайте также"Игра престолов" и "Друзья": вышел тизер запланированных фильмов и сериалов на HBO Max (видео)Режиссером выступил Ли Толанд Кригер.

В сериале снимаются Алина Старкова, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг и Бен Барнс.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера запланирована на апрель 2021 года.

Сюжет: сериал основан на книгах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго, Писательница называет жанр своих романов "царь-панком". Действие разворачивается в мире, который разделен массивным барьером вечной тьмы, где обитают чудовища. Но есть сила, с помощью которой можно наконец объединить страну.

"Племена Европы": общая информация о сериале

Режиссерами шоу являются Филипа Коха и Флориана Баксмейера.

Главные роли исполняют Генриетта Конфуриус, Оливер Мазуччи, Дэвид Али Рашед и Эмилио Сакрая.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера на Netflix запланирована на 19 февраля 2021 года.

Сюжет: действие ленты разворачивается в Европе 2074 года, разделенной на множество племенных государств, борющихся за господство. Главные герои — Братья Киано и Лив, а также их сестра Элья — оказываются в центре войны и вынуждены сражаться за свое выживание.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц