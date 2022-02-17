Что посмотреть на выходных: "Носорог", "Лакричная пицца", "Падение Луны" и "Техасская резня бензопилой"

С 17 февраля в украинских кинотеатрах стартуют показы криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог", а также комедийной драмы "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона и фильма-катастрофы "Падение Луны" Роланда Эммериха. Онлайн, тем временем, покажут продолжение культового хоррора "Техасская резня бензопилой", второй сезон сатирической комедии "Космические войска" и премьеру четвертого сезона комедийной драмы "Удивительная миссис Мейзел". Об этих и других киносериальных новинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Ближайший уик-энд выдастся довольно насыщенным на новинки как на "больших экранах", так и онлайн. Причем премьеры ожидаются самые разнообразные – как для киноэстетов, так и для тех, кто хочет просто расслабиться за просмотром фильма или сериала.

Что нового в кинотеатрах с 17 февраля

Во-первых, в широкий украинский прокат наконец выйдет криминальная драма о "лихих 90-х" от украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" / Rhino (Украина, Польша, Германия, 2021). Мировая премьера фильма состоялась еще в начале сентября прошлого года на Венецианском кинофестивале, позже фильм показали в рамках Украинской недели кинокритики. Ну а до массовой аудитории фильм начал добираться только с середины февраля – сначала в рамках предпоказов, а теперь уже в свободном доступе.

События фильма разворачиваются в Украине в 90-х годах, а в центре сюжета – бандит по кличке "Носорог", который пытается отвоевать свое место в преступных кругах. Не гнушаясь даже самых кровавых методов.

Главную роль в фильме исполнил непрофессиональный актер Сергей Филимонов – общественный активист, лидер неформального молодежного движения "Гонор", он же бывший глава киевской ячейки ЦК "Азов" и столичной ячейки партии "Национальный корпус".

Стоит отметить, что еще до премьеры "Носорог" оброс целым шлейфом противоречивых реакций. Фильм хвалили, фильм ругали, часто за одни и те же вещи – однако равнодушно мимо него точно никто не прошел. Это ли не повод посмотреть новинку?

К слову, на IMDb у фильма на данный момент довольно неплохой рейтинг 6,2 балла из 10. Кроме того, права на фильм купил Netflix – показать его на крупнейшей в мире стриминговой платформе обещают ближе к концу весны.

Еще одна достойная внимания премьера недели – комедийная драма "Лакричная пицца" / Licorice Pizza (США, 2021) от режиссера Пола Томаса Андерсона ("Ночи в стиле буги", "Нефть", "Мастер"). Многие авторитетные киноинституты, критики и агрегаторы назвали ее одним из лучших фильмов 2021 года, а на предстоящем "Оскаре" у картины три номинации, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий".

События фильма происходят в середине 70-х прошлого века. 15-летний Гэри Валентайн собирается сфотографироваться для школьного альбома, когда вдруг он замечает 25-летнюю ассистентку фотографа Алану Кейн. Парень завязывает с девушкой разговор, однако поначалу она отвергает его ухаживания. Впрочем, позже она все же встречается с ним за ужином, и между ними завязывается крепкая дружба.

Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Алана Хаим и Купер Хоффман, а также их более именитые коллеги – Шон Пенн, Том Уэйтс и Брэдли Купер.

Также с 17 февраля в украинских кинотеатрах стартуют показы научно-фантастического блокбастера "Падение Луны" / Moonfall (США, Канада, Китай, 2022) от режиссера Роланда Эммериха, прославившегося целой кучей фильмов-катастроф – "День независимости", "Послезавтра", "2012", "Годзилла", "Звездные врата" и "Универсальный солдат".

На этот раз Эммерих задумал обрушить на головы несчастных землян… Луну. По неизвестным причинам, спутник Земли сходит с орбиты и начинает двигаться на планету. Спасти мир предстоит бывшей астронавтке, а ныне главе НАСА, отставному астронавту и стороннику теорий заговора.

Главные роли в фильме исполнили Хелли Берри ("Бал монстров", "Люди Икс"), Патрик Уилсон ("Заклятие", "Аквамен") и Джон Брэдли ("Игра престолов", "Женись на мне"). Также в фильме снимались Стэнли Туччи, Дональд Сазерленд и Майкл Пенья.

Помимо этого, в прокат выйдут триллер "Золото острова Гардиан" / Dangerous (США, 2021) со Скоттом Иствудом, Кевином Дюрандом, Фамке Янссен и Мэлом Гибсоном, и еще один триллер "Опередить время" / The Desperate Hour (США, 2021) с Наоми Уоттс. Также зрителям покажут европейские комедии "(Не)идеальные парочки" / Per tutta la vita (Италия, 2021) и "Фантазии для взрослых" / Les fantasmes (Франция, 2021), а еще семейную анимацию "Приключения на Луне" / Moonbound (Германия, 2021).

Что нового онлайн с 17 февраля

18 февраля на Netflix выйдет слэшер "Техасская резня бензопилой" / Texas Chainsaw Massacre (США, 2022), являющийся прямым продолжение культового хоррора 1974 года. Так что можете освежить познания только по первому фильму, остальные сиквелы пересматривать не обязательною.

События фильма разворачиваются спустя 50 лет после первого фильма. Группа молодых людей отправляются в отдаленный город Харлоу в Техасе, чтобы начать новое бизнес-предприятие. Но их мечта вскоре превращается в кошмар, когда они случайно разрушают дом безжалостного убийцы по прозвищу Кожаное лицо. Теперь жителей района, включая единственную выжившую в резне 1974 года Салли Хардести, ждет битва за жизни.

Кроме того, на этой неделе Netflix выпустит второй сезон сатирического сериала "Космические силы" / Space Force (США, 2020-). По сюжету сериала, американский генерал Марк Нэйрд, который мечтает возглавить ВВС США, вместо этого становится командующим Космическими силами. Теперь он должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе. Помогает ему в этом (или мешают) весьма пестрая компания.

Главные роли в сериале исполнили Стив Каррел ("Офис", "Игра на понижение", "Эта дурацкая любовь") и Джон Малкович ("Империя солнца", "Тень вампира", "Быть Джоном Малковичем").

Также 17 февраля на Netflix выйдет второй сезон криминальной драмы "Молодой Валландер" / Young Wallander (Швеция, Великобритания, 2020-), основанной на произведениях Хеннинга Манкелла о вымышленном инспекторе Курте Валландере. Сериал рассказывает о начале карьеры детектива.

Кроме того, 18 февраля Apple TV+ выпустит первые два эпизода триллера "Разделение" / Severance (США, 2022), рассказывающего о загадочной компании, сотрудники которой соглашаются разделять личную жизнь и работу посредством фильтрации воспоминаний. Главные роли в сериале исполнили Адам Скотт, Бритт Ловер, Джон Тортурро, Кристофер Уокен, Патриция Аркетт и другие.

Amazon Video 18 февраля запустит четвертый сезон комедийной драмы "Удивительная миссис Мейзел" / TheMarvelousMrs. Maisel (США, 2017-), повествующей об американской домохозяйке времен 1950-х годов, которая после того, как от нее уходит муж, обнаруживает у себя талант к стендапу.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Как работают кинотеатры в условиях карантина

Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко