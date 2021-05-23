Украинская группа Go_A наделала шума в первом полуфинале конкурса. И в финале они повторили свой успех с песней "Shum".

Дамиано Давид – ведущий вокалист итальянской группы "Måneskin", которая стала победителем музыкального шоу Евровидение-2021, назвал Украину лучшей на песенном конкурсе.

Об этом он сказал на официальной пресс-конференции, которая прошла после завершения шоу.

«Украина. Невероятная (песня – ред.) !!!» - ответил он на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.

Напомним, 22 мая состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2021 и уже определился победитель музыкального шоу. И им стала группа "Måneskin".

Украинская группа Go_A наделала шума в первом полуфинале конкурса. И в финале они повторили свой успех с песней "Shum".

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Что известно о группе "Måneskin"

"Måneskin" – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

В 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом "Måneskin", который вышел в середине декабря 2017 года.

Дебютный студийный альбом группы "Il ballo della vita", вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парадов еще нескольких европейских стран.

В этом году "Måneskin" выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале "Sanremo" с песней "Zitti E Buoni" и завоевал там золото. На правах победителя участники группы представляют Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме.

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Автор: Денис Прядко