Дамиано Давид – ведущий вокалист итальянской группы "Måneskin", которая стала победителем музыкального шоу Евровидение-2021, назвал Украину лучшей на песенном конкурсе.
Об этом он сказал на официальной пресс-конференции, которая прошла после завершения шоу.
«Украина. Невероятная (песня – ред.) !!!» - ответил он на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.
Напомним, 22 мая состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2021 и уже определился победитель музыкального шоу. И им стала группа "Måneskin".
Украинская группа Go_A наделала шума в первом полуфинале конкурса. И в финале они повторили свой успех с песней "Shum".
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Что известно о группе "Måneskin"
- "Måneskin" – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.
- Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.
- В 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом "Måneskin", который вышел в середине декабря 2017 года.
- Дебютный студийный альбом группы "Il ballo della vita", вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парадов еще нескольких европейских стран.
- В этом году "Måneskin" выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале "Sanremo" с песней "Zitti E Buoni" и завоевал там золото. На правах победителя участники группы представляют Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме.
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