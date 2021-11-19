Поп-дива NK, получившая признание не только в Украине, но и в Латинской Америке, Турции и даже Индии, и восходящая звезда - певец Вася Демчук, которого называют последним романтиком TikTok, удивили фанатов неожиданной коллаборацией.

Настя Каменских добавила новую грань к авторскому синглу Sorry Васи Демчука, сниппет которого набрал свыше 250 тыс. видео в TikTok за считанные дни и покорил сотни тысяч слушателей музыкальных платформ.

Именно в TikTok певица впервые услышала небольшой отрезок трека и сразу же прониклась им: "Меня мгновенно зацепил голос Васи, очень чувственный и проникновенный. И хотя, на тот момент, я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии".

Со своей стороны Вася Демчук отметил, что давно следил за творчеством и восхищался успехами NK в Украине и за рубежом: "Она - настоящий профессионал, с уникальным голосом и потрясающей харизмой. Круто, что у нас получилось поработать вместе. С первой же совместной демки я понял, что Настя не просто прожила эту песню, но и добавила в нее свой женский взгляд, вложила свою душу".

Читайте такжеBeyonce выпустила саундтрек к спортивной драме с Уиллом СмитомПевец признался, что после выхода трека Sorry, он получил сообщения от многих известных артистов с предложением сделать на него фит. Но сомневался, стоит ли записывать трек в дуэте, так как в его основе - очень личная история. Но то как Настя прочувствовала эту песню и женственный вайб, который она привнесла в совместную версию трека - развеяли любые сомнения.

Sorry 2 - это песня о прощании с прошлым. О страсти, которая пылала между влюблёнными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без обид и горечи. Герои песни не ищут виноватых, а благодарят за все то светлое, что было между ними.

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Автор: Диана Могилевич