"Почуття" - это ода любви, рассказала исполнительница.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, презентовала клип на песню "Почуття".

Новая видеоработа артистки опубликована на ее YouTube-канале. Читайте такжеУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)

"Почуття" - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни❤️", - анонсировала выход клипа Каменских на своей странице в Instagram.

Автором слов и музыки стала сама Настя и ее любимый муж Алексей Потапенко (Потап).

Ранее Каменских опубликовала в Instagram кадр из нового клипа, на котором изображена вместе со своей мамой Лидией Петровной. В подписи к снимку Настя сообщила, что мама снялась в ее новой видеоработе.

Исполнительница решила посвятить выход песни своему отцу Алексею Иосифовичу, о смерти которого стало известно 25 января.

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Автор: Ольга Робейко