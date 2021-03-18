Украинская певица Настя Каменских решила сделать всем девочкам сюрприз и записала новый трек "Девочки рулят". А уже сегодня, 18 марта, она презентовала клип.
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Интересно, что в клипе вместе с Каменских снялись блогер Таня Парфильева, телеведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева и подруга Насти Анна Анчук.
"Этот трек - манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", - рассказала о клипе Настя.
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