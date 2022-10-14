На сервисе появились не только связанные с войной в Украине фильмы, но и комедии.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ украинских фильмов. Всего в этом пакете фильмов оказались 14 картин, семь из которых уже известны.

Об этом сообщает The Village Украина.

Так, на сервисе появились не только связанные с войной в Украине фильмы, но и комедии.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича

"Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна

"Звезды по обмену" Алексея Даруги

"Преданная" Кристины Сиволап

"Фокстер и Макс" Анатолия Матешко

"Сторожевая застава" Юрия Ковалева

"Поводырь" Олеся Санина

"Этой осенью мы заключили действительно уникальное соглашение и продали права на просмотр большого пакета украинских фильмов на Netflix на территории Украины. Это свидетельствует о том, что наши полные метры на самом деле нужны зрителю, вызывают интерес и восхищение. Все это вдохновляет и дальше работать на локальную и глобальную дистрибуцию украинских фильмов и сериалов. Дальше будет", – сказал Евгений Драчев, директор Film.ua Distribution.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на платформе Netflix следует ожидать ленты "Бешеная свадьба", "Большая прогулка" и "Лучшие выходные", а в декабре выйдет фильм "Снайпер. Белый ворон".

Также отмечалось, что с сентября 2022 года на платформе уже есть три наших киноленты - "Дикое поле", "Янтарные копы" и "Встреча одноклассников".

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