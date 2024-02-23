Документальный фильм "Мы, наши любимцы и война" выйдет в прокат 4 апреля 2024 года.

Известный украинский блогер и путешественник Антон Птушкин снял свой первый полнометражный фильм для больших экранов.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, документальный фильм о людях и животных "Мы, наши любимцы и война" выйдет во всеукраинский прокат 4 апреля 2024 года.

Этот фильм – попытка показать события в Украине под другим углом, через отношения людей и животных, ставших как свидетелями, так иногда и жертвами этой войны. Главные герои фильма – это не только кошки, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон по имени "Игорь", но и люди, спасающие их, рискуя своей жизнью. В ленте задействовано много иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал настоящим открытием.

Если уменьшить главную мысль ленты до короткого предложения, то это будет цитата основательницы Гостомельского приюта Аси Серпинской: "Спасать животных, чтобы оставаться человеком".

"Мы, наши любимцы и война" – документальный фильм, созданный в рамках украинско-канадской копродукции. Работа над проектом длилась 1,5 года.

"Этот фильм изначально снимался с ориентиром на западную аудиторию, потому что мне казалось, что в Украине и так все все знают. Но потом пришло осознание, что многое из того, что я снял, будет интересным и понятным именно украинцам. Так родилась идея сделать отдельный фильм для наших зрителей и показать его в украинских кинотеатрах, а не в ютубе. Мне интересно, что из этого получится", – рассказал Антон Птушкин.

Фильм "Мы, наши любимцы и война" откроет ежегодный международный фестиваль среднеметражного зрительского документального киноDocKyivFest 28 марта, а в кинотеатрах Украины его можно будет посмотреть начиная с 4 апреля 2024 года.

Как сообщал УНИАН, ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в 22:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится телевизионная премьера документального проекта "Длинные сутки" Алана Бадоева.

К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны, чтобы мир мог увидеть и запомнить цену, которую платит Украина.

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