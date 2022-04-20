Блогер пошутил, что теперь он не сможет сделать выпуск про Поволжье.

Украинский тревел-блогер и бывший ведущий шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин прокомментировал запрет вьезда в РФ сроком на 50 лет. Свою реакцию Птушкин выложил в Twitter-аккаунте.

"Короче, выпуска про Поволжье не будет", - кратко написал телеведущий.

Отметим, ранее сообщалось, что тревел-блогеру Антону Птушкину запретили посещать Россию до 2072 года. Кроме того, запретили посещать РФ еще ряду украинских артистов. Среди них Макс Барских, Дмитрий Монатик, Андрей Бедняков, Евгений Комаровский и даже Светлана Лобода.

Напомним, ранее Птушкин призвал россиян остановить Путина. Блогер призвал россиян решительно выступить против этой войны.

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