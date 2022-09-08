Благодаря нашим защитникам, Клуб итальянской киноклассики возвращается на большой экран. С 14 сентября в киевском кинотеатре "Жовтень" начнется новый цикл показов итальянского кино.

Итальянский кинематограф прошлого века стал золотым фондом мировой культуры. Кинофестиваль "Молодость" в прошлом году показал 20 фильмов выдающихся режиссеров, таких как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони и других. Некоторые фильмы впервые демонстрировались в полной режиссерской версии, а все - в качественной реставрации.

"Молодость" традиционно отмечает столетние юбилеи выдающихся личностей, связанных с кино. И новый цикл клуба мы откроем посвящением веку Пьера Паоло Пазолини.

Главной особенностью творца, которая манила и привлекала внимание, было то, что он мог удивлять. В его творчестве действительно сосуществует фривольное и непорочное, циничное и эмоциональное. Конфликт этих контрастных элементов и создает то особое напряжение пазолиновских фильмов, которое ни с чем не спутать.

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Все свои фильмы режиссер монтировал вместе с Нино Баральи, который также работал с Федерико Феллини, Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи. Восемь из двенадцати полных метров Пазолини снял оператор Тонино Делли Колли, мастер светотени, известный своими экспериментами с оптикой.

Любимыми актерами Пазолини были Франко Читти ("Аккаттоне", "Царь Эдип") и Нинетто Даволи ("Птицы большие и малые", "Теорема", "Декамерон")". А из актрис Пазолини любил работать с Сильваной Мангано ("Царь Эдип", "Теорема") и Лаурой Бетти ("Теорема", "Кентерберийские рассказы"), которые создали в его фильмах два контрастных образа - холодной буржуазки и наивной простолюдинки.

Андрей Халпахчи, художественный руководитель КМКФ "Молодость": Классика итальянского кино не только повлияла на развитие современного кинематографа, но и во многом сформировала европейскую культуру ХХ-ХХІ веков. Наш Клуб продолжает знакомить киевлян и гостей столицы с культовыми лентами. В эти сложные времена для Украины нашей главной целью является поддержка кинофронта. Мы невероятно благодарны Посольству Италии в Украине и Итальянскому институту культуры в Украине за возможность представлять картины золотого века итальянского кино в Киеве.

14 сентября в 19:00 будет представлен незабываемый шедевр Пазолини "Мама Рома" с Анной Маньяни в главной роли.

2022 год богат 100-летними юбилеями выдающихся итальянских мастеров. Кроме уже упомянутого Пазолини, это такие мастера, как Франческо Рози, Мауро Болоньини, Карло Лидзани, Витторио Гассман, Уго Тоньяцци, Дамиано Дамиани, Ивонна де Карло и Серж Реджиани. Их шедевры также дополнят нашу программу в столичном кинотеатре.

Показы организованы при поддержке Посольства Италии в Украине, Итальянского института культуры в Украине, медийная поддержка – телеканал 1+1. Фильмы можно будет посмотреть на языке оригинала с украинскими субтитрами.