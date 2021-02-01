"Матрица-4" должна выйти в прокат в декабре 2021 года.

Изображения с возможным названием новой части "Матрицы" удаляют из Instagram.Читайте также"Изменит киноиндустрию": звезда "Матрицы-4" рассказала о нереальных съемках

Об этом сообщает Engadget. В сети опубликовано фото, на котором указано возможное название новой части – "Matrix Resurrections" ("Воскрешение матрицы" или "Матрица: Воскрешение").

При этом журналисты подчеркивают, что оригинальный пост найти не удалось.

"Матрица-4" должна выйти в прокат в декабре 2021 года. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс.

"Матрица-4": что известно

В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение любимой трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски.

Известно, что картина будет в значительной степени посвящена теме любви, а также станет противостоянием главных героев с компьютерной программой "Матрица", которая установила контроль над Землей.

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Автор: Ольга Робейко