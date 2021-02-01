Изображения с возможным названием новой части "Матрицы" удаляют из Instagram.Читайте также"Изменит киноиндустрию": звезда "Матрицы-4" рассказала о нереальных съемках
Об этом сообщает Engadget. В сети опубликовано фото, на котором указано возможное название новой части – "Matrix Resurrections" ("Воскрешение матрицы" или "Матрица: Воскрешение").
При этом журналисты подчеркивают, что оригинальный пост найти не удалось.
"Матрица-4" должна выйти в прокат в декабре 2021 года. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс.
"Матрица-4": что известно
В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение любимой трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски.
Известно, что картина будет в значительной степени посвящена теме любви, а также станет противостоянием главных героев с компьютерной программой "Матрица", которая установила контроль над Землей.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram