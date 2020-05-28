MARUV анонсировала новый хит
15:00, 28 мая 2020Кино и музыка
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Артистка сообщила, что в июне выпустит новую песню.
Instagram MARUV
MARUV & BOOSIN планируют в июне выпустить новую песню.
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Об этом MARUV сообщила на своей странице в Instagram.
По данным певицы, новый хит стоит ожидать уже 5 июня.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица MARUV поделилась с фанатами свежим фото. Певица сменила привычный латекс на сеточку. На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
MARUV анонсировала новую песню / фото скриншот
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