MARUV анонсировала новый хит

Артистка сообщила, что в июне выпустит новую песню.

MARUV & BOOSIN планируют в июне выпустить новую песню.

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Об этом MARUV сообщила на своей странице в Instagram.

По данным певицы, новый хит стоит ожидать уже 5 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица MARUV поделилась с фанатами свежим фото. Певица сменила привычный латекс на сеточку. На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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