В клипе снялся партнер певицы по шоу "Танцы со звездами".

Украинская певица MARUV презентовала новый сингл Crush и клип к нему.

Читайте такжеMARUV сверкнула длинными ножками в секси-купальникеО премьере она написала в своем Instagram.

Сингл – ремикс песни Crush 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж.

В клипе MARUV предстала в красном полупрозрачном костюме со вставками из латекса, а артисты балета – в черных нарядах.

Ролик наполнен эротическими танцами с участием певицы и ее партнера по шоу «Танцы со звездами» Jay.

Новый клип MARUV: видео

Новый клип MARUV: реакция фанатов

Поклонники певицы восхитились ее новой работой: «Клип похож на G.U.Y Lady Gaga, но мне все равно нравится», «Опять пушка. Новый балет не хуже старого, даже есть лучше. Отличная работа», «Вот кого нужно было на Евровидение», «Я не пойму, она певица или стриптизерша?», «Шикарный разврат».

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Автор: УНИАН