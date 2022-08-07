Хорошее кино, любовь, страсть, откровенные сцены... Кажется, отличный выбор для просмотра со своей второй половинкой. А главное, что подборка этих фильмов позволит вам из маленькой искры расжечь настоящий огонь.
"Соблазн"
Луис Антонио Варгас - богатый торговец кофе, решивший взять себе в жёны американку, познакомившись с ней по переписке. Когда он приезжает, чтобы встретить Джулию Расселл, то оказывается очень удивлен тем, что она не совсем простая женщина, как он ожидал. Найдя своё счастье, он и его жена начинают новую жизнь. Всё идёт нормально, пока история не берет роковой поворот в лабиринты лжи, обмана и убийства. Джулия оказывается вовсе не Джулией, а другой женщиной, присвоившей чужое имя. Она обкрадывает мужа и сбегает. Но главный герой готов на все, чтобы найти свою жену.
"Основной инстинкт"
Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об извращенном убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин - писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. К слову, ту самую загадочную писательницу сыграла Шэрон Стоун.
"Куриоса"
Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. Интересно, что сценаристы создали сюжет фильма по реальным мемуарам, фотографиям и запискам Марии де Ренье. Будучи замужем за поэтом и писателем, она действительно имела любовника.
"Стыд"
Брэндон - 30-летний житель Нью-Йорка, страдающий от неспособности контролировать свою сексуальную жизнь. При этом перед ним не может устоять ни одна женщина. Но его жизнь перевернется с ног на голову, когда к нему приедет родная сестра Сисси.
"Антихрист"
Фильм начинается с того, как двухлетний сын немодолой пары падает из окна, в тот момент, когда его родители страстно занимаются сексом. Смерть ребенка буквально сводит с ума женщину, поэтому ее супруг-психотерапет увозит ее в лесную чащу, чтобы спасти ее от бесконечного чувства вины и депрессии.