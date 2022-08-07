В этот воскресный вечер предлагаем вам посмотреть несколько фильмов со своей второй половинкой, которые точно смогут расжечь между вами огонь.

Хорошее кино, любовь, страсть, откровенные сцены... Кажется, отличный выбор для просмотра со своей второй половинкой. А главное, что подборка этих фильмов позволит вам из маленькой искры расжечь настоящий огонь.

"Соблазн"

Луис Антонио Варгас - богатый торговец кофе, решивший взять себе в жёны американку, познакомившись с ней по переписке. Когда он приезжает, чтобы встретить Джулию Расселл, то оказывается очень удивлен тем, что она не совсем простая женщина, как он ожидал. Найдя своё счастье, он и его жена начинают новую жизнь. Всё идёт нормально, пока история не берет роковой поворот в лабиринты лжи, обмана и убийства. Джулия оказывается вовсе не Джулией, а другой женщиной, присвоившей чужое имя. Она обкрадывает мужа и сбегает. Но главный герой готов на все, чтобы найти свою жену.

"Основной инстинкт"

Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об извращенном убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин - писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. К слову, ту самую загадочную писательницу сыграла Шэрон Стоун.

"Куриоса"

Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. Интересно, что сценаристы создали сюжет фильма по реальным мемуарам, фотографиям и запискам Марии де Ренье. Будучи замужем за поэтом и писателем, она действительно имела любовника.

"Стыд"

Брэндон - 30-летний житель Нью-Йорка, страдающий от неспособности контролировать свою сексуальную жизнь. При этом перед ним не может устоять ни одна женщина. Но его жизнь перевернется с ног на голову, когда к нему приедет родная сестра Сисси.

"Антихрист"

Фильм начинается с того, как двухлетний сын немодолой пары падает из окна, в тот момент, когда его родители страстно занимаются сексом. Смерть ребенка буквально сводит с ума женщину, поэтому ее супруг-психотерапет увозит ее в лесную чащу, чтобы спасти ее от бесконечного чувства вины и депрессии.

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