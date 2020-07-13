События "Форсажа 9" могут произойти в космосе

На это намекнул рэпер Лудакрис.

Рэпер Лудакрис, который играет в фильме "Форсаж" программиста Теджа Паркера намекнул, что в девятой части героев могут отправить в космос.

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Ведущая радиостанции SiriusXM Джулия Каннингэм попыталась угадать, что ждет фанатов в девятой части франшизы, передает popcornnews.

Девушка предположила, что это может быть полет в космос. В свою очередь, Лудакрис заметил, что у нее очень хорошая интуиция. Он добавил, что что-то Джулия все же угадала.

"Но я не скажу, в чем именно вы правы", - сказал Лудакрис.

Сценарист Крис Морган ранее говорил о том, что фанаты любят "Форсаж" за зрелищность, поэтому полет в космос не исключен.

Как сообщал УНИАН, седьмую часть "Миссии невыполнимой" не будут снимать в Украине.

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