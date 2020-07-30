Назван лучший сериал века

"Серебряным" финалистом стал американский сериал "Очень странные дела".

Журнал Digital Spy провел опрос, чтобы узнать, какой сериал 21-го века зрители считают лучшим.

Результаты голосования были опубликованы на сайте Daily Mail.

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Так, "Игру престолов" назвали лучшим сериалом последнего столетия. На второй строчке оказался сериал "Очень странные дела", на третьем - "Доктор Кто". В первой пятерке также оказались "Шерлок" и "Во все тяжкие".

Далее идут "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

Ранее телеканал HBO объявил имя режиссера пилотного эпизода приквела популярного сериала "Игра престолов", а также актерский состав проекта.

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