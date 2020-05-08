Группа Little Big выпустила новый клип с популярным комиком Гудковым (видео)
12:23, 08 мая 2020Кино и музыка
203 0
В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия.
В съемках клипа принял участие комик Александр Гудков / скриншот
Рейв-группа Little Big выпустила клип на песню Hypnodancer.
Читайте такжеМузыкальную премию YUNA переносят уже во второй раз: новая дата
Ролик был размещен на официальном YouTube-канале группы.
В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия. Двое последних ранее снялись в ролике Little Big на песню Uno.
Как сообщал УНИАН, Little Big должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020» с песней Uno.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter