Группа Little Big выпустила новый клип с популярным комиком Гудковым (видео)

В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия.

Рейв-группа Little Big выпустила клип на песню Hypnodancer.

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Ролик был размещен на официальном YouTube-канале группы.

В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия. Двое последних ранее снялись в ролике Little Big на песню Uno.

Как сообщал УНИАН, Little Big должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020» с песней Uno.