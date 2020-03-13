Песня Little Big для Евровидения вышла в лидеры трендов YouTube в Украине (видео)

Менее чем за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает шестую строчку.

Российская группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, презентовала клип на песню Uno, с которой выступит на конкурсе.

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Менее чем за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает шестую строчку. Всего же клип на песню уже посмотрели более двух миллионов человек.

Вокалист Илья Прусикин, анонсируя песню, охарактеризовал ее как «рок-диско, металл-диско». «Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе», – рассказал музыкант.

Как известно, Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном песенном шоу «Евровидение 2020». Российские конкурсанты оказались единственными артистами, которые не предоставили песню до 10 марта.