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Песня Little Big для Евровидения вышла в лидеры трендов YouTube в Украине (видео)

12:04, 13 марта 2020
Кино и музыка
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Менее чем за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине / скриншот

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Менее чем за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube в Украине и уже занимает шестую строчку. Всего же клип на песню уже посмотрели более двух миллионов человек. 

Вокалист Илья Прусикин, анонсируя песню, охарактеризовал ее как «рок-диско, металл-диско». «Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе», – рассказал музыкант.

Как известно, Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном песенном шоу «Евровидение 2020». Российские конкурсанты оказались единственными артистами, которые не предоставили песню до 10 марта.

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Теги: #Евровидение#Little Big