Дата премьеры пока неизвестна.

Известный актер Колин Ферт сыграет одну из главных ролей в документальном сериале "Лестница". Картину покажет НВО Мах, но точной даты премьеры пока нет.

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Об этом сообщает Deadline.

Сериал представит всего восемь серий. Согласно сюжету, Кэтлин Питерсон загадочным образом оказалась мертвой под лестницей своего дома. Выяснение обстоятельств ее гибели затянулось на 16 лет. Главным подозреваемым, а позднее и осужденным в убийстве женщины оказался ее муж — успешный писатель Майкл Питерсон, которого сыграет Колин Ферт.

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Автор: Диана Могилевич