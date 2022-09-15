"Я работаю на кладбище", "Тело, тело, тело" и "Дэвид Боуи: Moonage Daydream": что нового в кино

На этой неделе в украинских кинотеатрах ожидаются сразу четыре достойные внимания и совершенно разноплановые премьеры – украинская черная комедия "Я работаю на кладбище", романтическая комедия "Билет в рай", безумный слэшер "Тело, тело, тело" и документальный музыкальный фильм "Дэвид Боуи: Moonage Daydream". Онлайн, тем временем, выйдут черная комедия "Месть" и музыкальная драма "Когда-то я был знаменитым". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Я работаю на кладбище (Украина, 2022)

Украинская черная комедия "Я работаю на кладбище" рассказывает об Александре – в прошлом архитекторе, который сейчас работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников. Каждый день к нему приходят новые люди для заказа памятников близким, и герой попадает в разные жизненные ситуации – иногда грустные, иногда комичные. Но в жизни Александра также есть тайна, которая не дает ему стать счастливым человеком.

Главную роль в фильме исполнил Виталий Салий, которого зрители до этого могли видеть в историческом фильме "Круты 1918" и молодежном сериале "Перші ластівки. Zалежні". За эту роль Салий в 2021 году получил национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Лучший актер".

Премьера фильма состоялась еще в июне 2021 года на украинском кинофестивале "Молодость", а после этого он отправился в путешествие по европейским площадкам, где получил немало престижных наград и номинаций.

На IMDb у фильма довольно высокий рейтинг 7,1 балл из 10.

Билет в рай / Ticket to Paradise (США, 2022)

Эта олдскульна романтическая комедия расскажет о бывших супругах в исполнении Джорджа Клуни ("Одиннадцать друзей Оушена", "Скорая помощь", "Мартовские иды") и Джулии Робертс ("Красотка", "Эрин Брокович", "Ешь молись люби"), которые отправляются на Бали, чтобы помешать их дочери выйти замуж за местного жителя. Таким образом они хотят уберечь девушку от ошибки, которую они, как им кажется, сами совершили 25 лет назад. Однако, конечно, все пойдет совсем не так, как планировалось.

Также в фильме сыграли Билли Лурд ("Американская истария ужаса", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"), Кейтлин Дивер ("Красивый мальчик", "Как не стать президентом") и Лукас Браво ("Эмили в Париже").

По итогам допремьерных показов картина получила неплохие отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,3 балла из 10.

Тело, тело, тело / Bodies Bodies Bodies (США, 2022)

В центре сюжета этого комедийного слэшера от культовой независимой студии А24 окажутся компания молодых богачей, которые устраивают масштабную вечеринку. Чтобы оторваться по полной, они решают сыграть в опасную игру. Однако внезапно ставки в этой игре серьезно вырастают, а последствия такого решения становятся по-настоящему фатальными.

Главные роли в фильме исполнили Амандла Стенберг, известная по фильмам "Голодные игры" и "Темные умы", Мария Бакалова, чья звезда вспыхнула в Голливуде после роли в фильме "Борат 2", звезда американского телешоу "Субботним вечером в прямом эфире", комик Пит Дэвидсон, исполнитель роли эльфийского короля Трандуила в трилогии "Хоббит" Ли Пейс и другие.

Режиссером фильма стала нидерландская актриса и писательница Халина Рейн, для которой это вторая режиссерская работа после драмы "Инстинкт" 2019 года, которая была заявлена Нидерландами на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Премьера фильма состоялась в августе 2022 года, критики оценили его в основном положительно, тогда как зрители были более сдержанны в отзывах. Да, на IMDb у него оценка 6,8 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 85% одобрения от критиков и 69% от широкой аудитории.

Дэвид Боуи: Moonage Daydream / Moonage Daydream (США, 2022)

После смерти одного из самых ярких рок-музыкантов в истории Дэвида Боуи в 2016 году, нашлось немало желающих рассказать его историю на "большом экране". Впрочем, если художественный биографический фильм 2020 года "Дэвид Боуи: История человека со звезд" (Stardust) от режиссера Гэбриела Рэнджа получил разгромные отзывы и вообще был создан без официального разрешения семьи Боуи, а, соответственно, и без его авторских песен, то ситуация с документальной картиной 2022 года "Дэвид Боуи: Moonage Daydream" оказалась намного лучше.

В картине авторства известного документалиста Бретта Моргена, которую официально "благословили" представители наследия Боуи, среди прочего, использованы ранее неизвестные видео из личных архивов музыканта, в том числе концертные записи.

Фильм "Дэвид Боуи: Moonage Daydream" был представлен на Каннском кинофестивале 2022 года и получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 8 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 95% одобрения от критиков.

Месть / Do Revenge (США, 2022)

16 сентября Netflix выпустит черную комедию "Месть", сюжет которой, как говорят его авторы, вдохновлен классическим триллером Альфреда Хичкока "Незнакомцы в поезде" 1950 года. На этот раз события будут разворачиваться в американской школе, где две старшеклассницы договариваются отомстить обидчикам друг друга.

Главные роли в фильме исполнили звезда сериала "Ривердейл" Камила Мендес и Мая Хоук, которую зрители могли видеть в сериале "Очень странные дела". Также в фильме задействованы Софи Тернер, известная благодаря ролям Санси Старк в телесериале "Игра престолов" и Джин Грей в серии фильмов "Люди Икс", и Остин Абрамс из "Эйфории".

Режиссером фильма выступила Дженнифер Кейтин Робинсон, которая до этого работала над ромкомом "Личная жизнь" и сценарием к фильму "Тор: Любовь и Гром".

Когда-то я был знаменитым / I Used to Be Famous (США, 2022)

Также 16 сентября на Netflix выйдет музыкальная драмеди "Когда-то я был знаменитым", в центре сюжета которой окажется молодой человек по имени Винс, в прошлом известная поп-звезда из бой-бэнда. Он мечтает возобновить свою карьеру, и случайная встреча преподносит ему такой шанс, когда герой заводит неожиданную дружбу с молодым барабанщиком-аутистом Стиви.

Главные роли в фильме исполнили Эд Скрейн, наиболее известный по роли Даарио Нахариса в третьем сезоне телесериала "Игра престолов" и ролям в фильмах "Дэдпул" и "Алита: Боевой ангел", и молодой актер Лео Лонг, для которого это первая главная роль.

Поставил фильм Эдди Штернберг, за основу сюжета взявший собственную короткометражку 2015 года, которая в свое время была положительно воспринята критиками и получила несколько престижных номинаций.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы сентября 2022 года – на этой неделе стартуют 4 сезон сюрреалистической комедийной драмы "Атланта" и 2 сезон фэнтези "Судьба: Сага Винкс".

Марина Григоренко