Что в кино с 18 февраля: блестящее противостояние «хищников» Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа в «Аферистке» и другие премьеры недели

Главной премьерой новой кинопрокатной недели по праву является захватывающий криминальный триллер «Аферистка», в котором зрителей ждет блестящее противостояние двух настоящих «хищников» в исполнении Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа. Кроме того, на экраны выходит драматический триллер «Мавританец» с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем, классическая история на современный лад в «Афере Оливера Твиста», новая датская комедия с Мадсом Миккельсоном и еще несколько фильмов. На что пойти в кино с 18 февраля, читайте в обзоре УНИАН.

«Аферистка» / I Care a Lot (США, 2020)

Захватывающий криминальный триллер с элементами черной комедии «Аферистка» по праву можно назвать главной премьерой недели. УНИАН уже посетил допремьерный пресс-показ фильма и готов практически без спойлеров поделиться с вами свежими впечатлениями.

Начнем с режиссера. «Аферистку» поставил англичанин Джей Блейксон, и в фильме, безусловно, прослеживается присущий британским криминальным комедиям дух. Первой серьезной работой Блейксона стал неонуарный триллер «Исчезновение Элис Крид» (2009), очень даже тепло воспринятый британскими критиками. Следующий фильм режиссера – крупнобюджетный постапокалиптический экшн «5-я волна» с Хлоей Грейс Морец в главной роли – вышел в свет лишь спустя шесть лет, и получил преимущественно негативные отзывы, собрав при этом бокс-офис втрое больше, чем было потрачено на его создание. Дальше была работа над историческим мини-сериалом «Порох» со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном в главной роли, чем режиссеру удалось реабилитироваться в глазах кинокритиков за предыдущий провал. И вот, спустя три года, Блейксон вновь громко заявляет о себе, о чем свидетельствуют положительные отзывы критиков. Уже посмотрев «Аферистку», можем взять на себя смелость заявить, что на данный момент это, безусловно, лучшая работа Блейксона.

На протяжении двух часов «Аферистка» держит зрителя в постоянном напряжении, то и дело заставляя зал издавать звуки недовольства и неодобрения из-за действий героев. Это яркий, динамичный фильм с долей цинизма и черного юмора, хорошо продуманными деталями и неожиданными сюжетными поворотами, хотя основной сюжет зрителю понятен еще по трейлеру.

Безусловно, одна из самых сильных сторон фильма «Аферистка» – блестящий актерский состав, среди которого сплошные номинанты и лауреаты престижных кинонаград.

Главное противостояние разворачивается между героями Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Умри, но не сейчас», «Гордость и предубеждение», «Опасный элемент», «Армагеддец», «Путешествие Гектора в поисках счастья») и Питера Динклэйджа («Игра престолов», «Смерть на похоронах», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Мстители: Война бесконечности», «Пиксели»).

Она – успешный юрист и профессиональный опекун Марла Грейсон, которая на деле – циничная мошенница. Она построила свой лишенный всякой морали бизнес на обмане, и благодаря своим знаниям и обаянию безнаказанно обдирает богатых клиентов. Она символично выбрасывает в мусор скомканное фото скоропостижно скончавшегося клиента, больше сокрушаясь по поводу того, что его не стало до того, как она успела выжать из него все. Годами все это сходит ей с рук, но рано или поздно везение должно закончится.

Марла открыто говорит, что она хищница, которая возьмет свое и не свое любой ценой. Она заявляет, что не одна такая, потому никто не имеет права ее упрекать. И с ней не поспоришь, ведь в ее преступную схему вовлечено огромное количество людей, и всем им плевать на разрушенные судьбы других, только перед глазами замаячит прибыль.

Она чрезмерно самоуверена, ненасытна и совершенно не умеет проигрывать. Настолько, что готова рискнуть не только своей жизнью, но и своими близкими. Даже когда в глазах героини мы видим подлинный страх, она просто не может остановиться, не может уступить, особенно мужчине (с ними у нее вообще явные проблемы).

Он – таинственный мафиози по имени Роман Лунев, который не привык слышать, что что-то может идти не по плану. И он совершенно не против, если потребуется, запачкать руки в крови – если не свои собственные, то привлекая многочисленных приспешников.

Судьба сталкивает этих двух «хищников» лбами, когда Марла находит себе новую жертву в лице Дженнифер Питерсон, которая должна стать настоящей «золотой жилой» на несколко лет вперед. На первый взгляд безобидная одинокая женщина на пенсии, с безупречной историей и образом жизни мечты, на деле далеко не та, кем хочет казаться. И она очень важна для героя Динклэйджа. Ну а дальше начинается жестокое противостояние не на жизнь, а на смерть, в котором победителем выйдет тот, кто сможет лучше прочитать оппонента и, главное, согласится уступить.

Стоит отметить, что режиссер Джей Блейксон решил не «изобретать велосипед», пригласив на главные роли актеров, идеально вписывающихся в подобные типажи в своих предыдущих проектах. Именно роль холодной манипуляторши Эми Данн в детективном триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014) сделала Розамунд Пайк знаменитой. То, как британская актриса изобразила свою героиню, вызывало у зрителей одновременно восторг и отвращение. Они верили ей на 200%, и искренне ее ненавидели. Приблизительно тот же трюк она проделывает в «Аферистке» – зритель пребывает в негодовании от того, как Марле Грейсон удается безнаказанно использовать людей ради собственной наживы, и до самого конца надеется, что героине все же воздастся по заслугам. К слову, за роль в «Аферистке» Розамунд Пайк уже получила номинацию на Золотой глобус, и, вполне возможно, она не станет последней для актрисы в этом сезоне.

Питера Динклэйджа режиссеры также не раз приглашали играть персонажей из мира криминала. В то же время, подобно Тириону Ланнистеру из «Игры престолов», персонаж Динклэйджа в «Аферистке» способен проявлять ум, хитрость и гибкость в переговорах.

Остальные задействованные в картине актеры также оказались на уровне – Дайан Уист («Эдвард Руки-ножницы», «Дни радио», «Пурпурная роза Каира», «Кроличья нора»), которая как раз и исполняет роль Дженнифер Питерсон, Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Удивительный мир Марвена», «Алита: Боевой ангел», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Годзилла против Конга»), которой досталась роль партнерши Марлы Грейсон по бизнесу и по жизни, Крис Мессина («Вики Кристина Барселона», «Операция «Арго», «Закон ночи», «Зеровилль», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») в роли адвоката мафии и другие.

Единственный минус – вместо традиционного четверга, премьера «Аферистки» для широкого украинского зрителя состоится на день позже – в пятницу, 19 февраля.

«Мавританец» / The Mauritanian (США, Великобритания, 2021)

Еще одна достойная внимания киноновинка недели – драматический триллер «Мавританец», основанный на автобиографической книге «Дневник Гуантанамо». В фильме рассказывается реальная история узника печально известной американской тюрьмы для «врагов народа», который провел за решеткой 14 лет. Мавританец Мохаммед Ульд Слахи подозревался властями США в вербовке террористов во время терактов 11 сентября. Без официальных обвинений и возможности защиты в суде, мужчину отправили в тюрьму. Только через 6 лет он получил право на адвоката, и в борьбу против правительственной машины вступили адвокат Нэнси Голландер и ее помощница Терри Дункан. Благодаря их титанической работе удалось раскрыть шокирующую истину и доказать, что человеческий дух не сдержат никакие решетки.

Картину поставил шотландский режиссер Кевин Макдональд, наиболее известный по работе над фильмами «Однажды в сентябре», «Касаясь пустоты», «Последний король Шотландии», «Большая игра» и «Марли».

Главную мужскую роль в картине исполнил французский актер алжирского происхождения Тахар Рахим, лауреат премии «Сезар» 2010 года за лучшую мужскую роль в криминальной драме «Пророк». Также в фильме снялись Джоди Фостер («Таксист», «Молчание ягнят», «Комната страха», «Иллюзия полета»), Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Шпион, выйди вон!», «12 лет рабства», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж»), Шейлин Вудли («Потомки», «Дивергент», «Виноваты звезды», «Сноуден») и Закари Ливай («Тор 2: Царство тьмы», «Тор: Рагнарек», «Шазам», «Удивительная миссис Мейзел»).

Фильм получил смешанные отзывы критиков, по мнению которых, картину в первую очередь вытянула актерская игра Тахара Рахима и Джоди Фостер. В подтверждение этого, оба получили номинации на Золотой глобус 2021.

«Афера Оливера Твиста» / Twist (Великобритания, 2021)

Также на этой неделе в кинопрокат выходит молодежный драматический экшн «Афера Оливера Твиста», рассказывающий историю героя знаменитого романа Чарльза Диккенса на современный лад. В нынешней трактовке Оливер Твист – юный талантливый художник, который живет в Лондоне. Однажды парень случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.

Главную роль в фильме сыграл Рафферти Лоу, к слову, являющийся сыном знаменитых актеров Джуда Лоу и Сэйди Фрост, как же время быстро летит. Компанию на съемочной площадке ему составили легендарный Майкл Кейн («Убрать Картера», «Правила виноделов», «Иллюзия обмана», практически все фильмы Кристофера Нолана), Лина Хиди (Серсея Ланнистер в «Игре престолов»), известная певица Рита Ора и другие. Впрочем, столь звездный актерский состав не сумел уберечь картину от прохладных отзывов критиков. Впрочем, если вам нравятся британские криминальные драмы, возможно, этот фильм вас заинтересует.

Что еще в кино с 18 февраля

Кроме того, фанатов скандинавского кино на этой неделе ждет премьера комедии «Рыцари справедливости» / Retfærdighedens ryttere (Дания, 2020) с Мадсом Миккельсоном («Охота», «Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Еще по одной»). Также в фильме сыграл другой известный датский актер Николай Ли Кос, которого украинский зритель может знать по детективной серии «Мистериум» и сериалу «Убийство». Главный герой фильма пытается расследовать смерть жены, погибшей во время крушения поезда. В этом ему помогает команда ученых-неудачников, называющих себя «рыцарями справедливости».

Еще одна скандинавская новинка в кинопрокате – фильм ужасов «Потустороннее» / Andra sidan (Швеция, 2020). По сюжету, когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит что-то страшное. Его семилетний сын Лукас заводит дружбу с мальчиком-сверстником из потустороннего мира, который боится некое Существо из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятие загробной жизни.

Любители военных фильмов на этой неделе смогут посмотреть боевик с элементами мелодрамы «День расплаты» / Redemption Day (США, 2021). Главный герой картины – награжденный медалью за храбрость во время перестрелки с ИГИЛ капитан морской пехоты США Брэд Пакстон, страдающий от последствий пребывания в зоне боевых действий. При поддержке любящей жены Кейт, мужчина пытается приспособиться к гражданской жизни. Когда Кейт, известному археологу, предоставляется уникальная возможность сделать карьеру в Марокко, Брэд призывает ее не упускать этот шанс. Однако там ее берет в заложники террористическая группа, которая требует 10 миллионов долларов в качестве выкупа. Брэд мчится в Марокко, чтобы найти виновных и спасти любимую женщину.

Также с 18 февраля в кинотеатрах можно будет посмотреть детективный триллер с элементами фантастики «Тьма: Вторжение» / Dark Encounter (Великобритания, 2019). По сюжету фильма, через год после загадочного исчезновения 8-летней девочки, ее скорбящая семья возвращается домой с поминальной службы в своем маленьком городке. В тот же вечер в соседнем лесу появляются странные огни в небе и необычные звуки, а также начинают происходить сверхъестественные явления. Вскоре выясняется, что источником света, похоже, являются пришельцы из другого мира, у которых не самые дружелюбные намерения.

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: криминальный боевик «Заступник» с Лиамом Нисоном, эротический триллер «Роковая встреча» с Хилари Суонк, байопик об одном из самых ярких музыкантов всех времен и народов «Дэвид Боуи: История человека со звезд», детективный триллер «Мелочи» с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето, нашумевший драматический триллер «Перспективная девушка» с Кэри Маллиган, фэнтези с Милой Йовович «Охотник на монстров», коронавирусный триллер «Птичка в клетке» и другие.

***

Несмотря на остановку киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, в украинские кинотеатры продолжают поступать достойные внимания фильмы. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter