С 19 февраля в кинотеатрах Украины выходит остроумный криминальный триллер "Аферистка" с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем в главных ролях.

Питер Динклэйдж - актер редкой харизмы и дара, потому что давайте быть честными - не каждый голливудский актер убедителен в драматических и комедийных ролях, и уж точно редкий американец может на экране изобразить убедительный британский акцент. А вот для Динклэйджа это все не проблема. Он делает это с только ему присущей легкостью.

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С 19 февраля в кинотеатрах Украины выходит остроумный криминальный триллер "Аферистка" с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем в главных ролях. В то время, как Розамунд уже получила номинацию на "Золотой глобус", Динклэйдж пока остается без престижных наград за этот фильм, что впрочем никак не умаляет его вклад в ленту. Первые американские журналисты, которые уже посмотрели фильм, уверяют, что зрителей ждет сильное противостояние ну очень противоречивых и ярких персонажей.

Так что близкая премьера - идеальный повод внимательнее присмотреться к фильмографии звезды "Игры престолов", "Хроник Нарнии", "Люди Икс: Дни Минувшего Будущего" и "Мстителей: Война бесконечности". Да, никто не станет отрицать, что популярное шоу HBO сделало Питера Динклэйджа мировой звездой, но свою первую популярность уроженец Нью-Джерси получил значительно раньше, да и сводить все к Тириону Ланнистеру как-то не получается. Поэтому вместе с "Вольга Украина" мы собрали для вас очень разные фильмы с участием актера, которые с легкостью показывают широкий диапазон звезды “Аферистки”.

"Станционный смотритель", 2003 год

После этого фестивального хита киноиндустрия серьезно восприняла имя Питера Динклэйджа, получившего на кинофестивале в Сандэнсе премию за лучшую мужскую роль. Драмеди Тома Маккарти ("В центре внимания") писалась специально под главную звезду фильма, с которым сценарист и режиссер давно дружит, а фильм о человеке, который потерял себя и пытается найти заново смысл жизни, даже увеличил поток туристов на маленькие железнодорожные станции. Культурных людей, следящих за кинофестивалями, потянуло в сторону одноэтажной Америки. Вместе с Питером Динклэйджем в фильме есть и другие блестящие актеры, среди которых - Патриция Кларксон, Бобби Каннавале и Мишель Уильямс.

Для кого: думающих и тонко чувствующих.

"Пенелопа", 2006 год

Первая попытка Риз Уизерспун стать продюсером оказалась легкой и очень симпатичной фэнтезийной романтической комедией о девушке, родившейся с непривычным носом из-за семейного проклятия. Что фильму точно удалось, так это собрать сильный актерский состав. В главной роли - Кристина Риччи, ее потенциальный романтический интерес сыграл Джеймс Макэвой, эксцентричных родителей - ветераны комедии Кэтрин о'Хара и Ричард Е. Грант, и сама Уизерспун появилась в роли новой подруги Пенелопы. Динклэйдж же сыграл мстительного папарацци, у которого неожиданно обнаружился свой секрет - сердце, которое еще способно на сочувствие и симпатию.

Для кого: романтиков, конечно же.

"Смерть на похоронах", 2007 год

Культовая британская черная комедия режиссера Фрэнка Оза ("Отчаянные мошенники"," Степфордские жены") рассказывает о не очень дружной семье, которая собралась на похороны отца. Конечно у каждого, кроме семейного горя, еще и множество скелетов в шкафу, так что повод, и положение в целом, и без того подавляет. Так еще и появляется тайный любовник папочки, который прямо во время похорон принимается за шантаж. Вот этого любовника как раз и играет Питер Динклэйдж, к тому же - совершенно блестяще. У фильма есть две версии - малоизвестная канадская, и куда более известная американская с Крисом Роком и Мартином Лоуренсом. Но, видимо, эти фильмы скатились в гротеск, в то время как британский оригинал выдержал проверку временем.

Для кого: ценителей черного юмора.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" 2017 год

Фильм-бенефис Фрэнсис Макдорманд, который по ее собственному признанию, никогда бы не стал таким успешным и любимым во всем мире без талантливого актерского кастинга. И если персонажи Вуди Харрельсона и Сэма Роквелла символизировали бесполезную борьбу героини за правду, то Джеймс - герой Динклэйджа, мог бы стать шансом на новую жизнь, которым героиня не смогла или не захотела воспользоваться. Ирландский драматург Мартин МакДона ("Залечь на дно в Брюгге"," Семь психопатов") в интервью Sunday Times уже успел озвучить, что хотел бы написать что-то именно под Питера Динклейджа, настолько им понравилось работать с актером над "Тремя билбордами". И это правда блестящая идея, нам только остается ждать. Надеемся, что очень мощного фильма, балансирующего на грани комедии и драмы. А в целом, удивительно насколько Питер каждый раз поражает режиссеров.

Для кого: любителей сильных историй.

"Аферистка", 2021 год

Этот фильм вызвал настоящий шквал позитивной критики, когда его впервые показали на кинофестивале в Торонто. Противостояние Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа назвали одной из сильнейших актерских дуэлей за последние годы. А еще справедливо отмечали, что наконец-то для двух ярких актеров нашлись отличные роли, позволившие им "отвести душу". В триллере с явным комедийным оттенком Розамунд Пайк играет Марлу Грейсон - юриста по названию, а самую настоящую аферистку по факту. Она контролирует все вокруг и умеет жонглировать буквой закона. Но у одной из ее жертв оказывается очень опасный защитник, который живет вне закона. И теперь Марле, привыкшей быть хищницей, придется выбирать: дать бой, который выходит за рамки ее привычной компетенции, или сдаться? В то время как для героя Динклэйдж этот конфликт носит очень личный характер и он не собирается отступать. Что из этого получилось - мы узнаем уже 19 февраля, когда "Аферистка" появится в украинских кинотеатрах. Но уже сейчас нельзя не признать, что Питеру Динклейджу этот образ очень и очень к лицу.

Для кого: для тех, кого не отпугнуть авантюризмом и неожиданными сюжетными поворотами.

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Автор: УНИАН