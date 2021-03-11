Что в кино с 11 марта: ставка на звездные актерские составы и реальные истории

На этой неделе в украинский прокат выходит сразу два фильма со звездными актерскими составами – драматический триллер «Трафик» и криминальная комедия «Дать дуба в округе Юба». Также зрителей ждет основанная на реальных событиях трогательная драма «Друзья навсегда», документалка «Дом моды Кардена» и криминальный экшн «Асоциальная сеть», который расскажет реальную историю создания анонимной торговой площадки Silk Road, бросившей вызов Amazon. На что еще пойти в кино с 11 марта, читайте в обзоре УНИАН.

«Трафик» / Crisis (Канада, Бельгия, 2021)

Одна из самых интригующих киноновинок недели – драматический триллер «Трафик» со звездным актерским составом. Судите сами, главная роль в картине досталась одному из лучших актеров современности Гэри Олдмену («Сид и Нэнси», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Шпион, выйди вон!», «Темные времена», франшизы «Гарри Поттер» и «Темный рыцарь»). Компанию ему на съемочной площадке составили Эванджелин Лилли (франшизы «Хоббит» и «Человек-муравей», «Мстители: Финал», сериал «Остаться в живых»), Люк Эванс (франшизы «Хоббит» и «Форсаж», «Дракула», «Девушка в поезде», «Красавица и чудовище», сериал «Алиенист»), Мишель Родригес (франшизы «Форсаж», «Обитель зла» и «Мачете», «Аватар», «Алита: Боевой ангел»), Лили-Роуз Депп («Бивень», «Король», «Честный человек») и, наконец, новоиспеченный «каннибал», павший жертвой соцсетей, Арми Хаммер («Социальная сеть», «Одинокий рейнджер», «Агенты А.Н.К.Л.», «Назови меня своим именем», «Смерть на Ниле»). И это далеко не полный список звездных имен в картине. В общем, уже только благодаря этому фильм привлекает внимание зрителей.

Поставил фильм американский режиссер Николас Джареки, до этого отметившийся лишь одной режиссерской работой – криминальной драмой «Порочная страсть» 2012 года выпуска с Ричардом Гиром в главной роли (за которую последний получил номинацию на «Золотой глобус»). Также режиссер приложил руку к нескольким документальным фильмам и написал сценарий к драматическому криминальному триллеру «Информаторы» 2008 года. Интересное наблюдение: режиссеру, несмотря на столь нечастые киноработы, удается умещать в рамках одного фильма просто невероятное число звездных имен.

И пару слов о сюжете. Повествование этого напряженного триллера ведется от имени трех главных героев: наркоторговец, который занимается контрабандой между Канадой и США, архитектор, который лечится от наркозависимости и пытается разобраться, причастен ли сын к наркоторговле, и университетский профессор, который решил выступить против своего работодателя – влиятельной фармацевтической компании, которая пытается вывести на рынок новое обезболивающее, которое якобы «совсем не вызывает зависимости». Узнать, как все это связано между собой, можно уже с 11 февраля.

«Дать дуба в округе Юба» / Breaking News in Yuba County (США, Великобритания, 2021)

Еще одна яркая новинка недели – криминальная комедия от режиссера «Прислуги» и «Девушки в поезде» Тейта Тейлора «Дать дуба в округе Юба», главную роль в которой исполнила обладательница премии «Оскар» Эллисон Дженни («Тоня против всех», «Красота по-американски», «Прислуга», «Часы», «Джуно») в большой компании опытных комедийных и драматических актеров. Так, помимо Дженни в фильме засветились Мила Кунис («Джиа», «Черный лебедь», «Секс по дружбе», «Очень плохие мамочки»), Аквафина («Восемь подруг Оушена», «Безумно богатые азиаты», «Джуманджи: Новый уровень»), Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Грэйпа», «Прирожденные убийцы», «Странные дни», «От заката до рассвета», «Ма») и другие.

События фильма разворачиваются в тихом городке на юге США в округе Юба – типичном месте из одноэтажной Америки, где все только на первый взгляд хорошо. Здесь живет Сью Баттонс – домохозяйка, чья дочь выросла, а муж и сестра постоянно на работе. Она работает несколько часов в день, а в остальное время ее лучший друг – телевизор. Сью настолько неприметная и неуверенная в себе, что ее не замечают даже сотрудники супермаркета. И вот однажды, в очень неудачный момент, к Сью наведывается сестра Нэнси – местный телерепортер с очень большими амбициями. В доме – бардак, а мужа сестры нигде нет. Поэтому Сью на ходу говорит: «Карл пропал, его похитили». Однако вместо того, чтобы идти в полицию, героини тут же берутся снимать репортаж об исчезновении тихого местного банкира. И после этого в Юбе наступают жаркие времена, ведь вовлеченными в историю оказываются буквально все: полиция, мафия, медиа, и конечно же, озадаченные родственники и неравнодушные местные жители. Больше о том, как снимали «Дать дуба в округе Юба», читайте по ссылке.

И другие фильмы в кинотеатрах с 11 марта

Также на этой неделе на большие экраны выходит трогательная драма «Друзья навсегда» / Our Friend (США, 2019) с Джейсоном Сигелом, которого зритель больше привык видеть в типичных американских комедиях («Немножко женаты», «Любовь по-взрослому», «В пролете», «Очень плохая училка»), а также Дакотой Джонсон (трилогия «50 оттенков серого», «Суспирия», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Арахисовый сокол») и Кейси Аффлек (трилогия о «Друзьях Оушена», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Манчестер у моря», «Прощай, детка, прощай», «Интерстеллар»). В основе картины, положительно оцененной кинокритиками, реальная история счастливой семьи с двумя детьми, жизнь которой кардинально меняет неизлечимая болезнь жены. Теперь, когда мужу становится все труднее быть одновременно и опекуном, и отцом, лучший друг пары вызывается им помочь. Мужчина переезжает к ним, чтобы поддерживать друзей до самого конца.

Еще одна новинка недели – криминальный экшн «Асоциальная сеть» / Silk Road (США, 2021), рассказывающий реальную историю американца-бунтаря Росса Ульбрихта, с 2015 года отбывающего пожизненное заключение по обвинениям в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. Сюжет фильма будет вращаться вокруг периода, когда Ульбрихт решил создать в Даркнете альтернативную к Amazon анонимную торговую площадку Silk Road – в знак протеста против «государственного экономического регулирования». Большинство продаваемых товаров на сайте были нелегальны, однако владельцами сайта были запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие. Сайт был наиболее известен как площадка по торговле запрещенными психоактивными веществами, а расчеты на ней проводились исключительно через криптовалюту биткойн. Также в фильме покажут ход операции по его задержанию Ульбрихта.

Кроме того, кинозрителей ждет премьера динамичного триллера «Беги, прячься, бей» / Run Hide Fight (США, 2020) с Изабель Мэй («Детство Шелдона»), Томасом Джейном («Мгла», «Каратель», «Соблазн») и Радой Митчелл («Черная дыра», «Сайлент Хилл», «Телефонная будка») в главных ролях. По сюжету фильма, 17-летняя Зои оказывается в школе, захваченной школьниками-террористами, которые заставляют заложников вести онлайн-трансляцию происходящего. Зои использует свой ум и навыки выживания, чтобы бороться за жизнь против группы школьных стрелков.

Помимо этого, в кинотеатрах покажут научно-фантастический боевик «Скайлайн 3» / Skylines (Великобритания, 2020), являющийся триквелом одноименного фильма 2010 года выпуска. По сюжету, хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей угрожает неизвестный вирус. Теперь команде хорошо подготовленных инопланетных наемников предстоит спасти человечества от полного уничтожения.

Для поклонников европейского кино и истории прокатчики подготовили драму «Королева Мария» / Queen Marie of Romania (Румыния, 2019) о британской принцессе Марии Эдинбургской. Она могла стать королевой Великобритании, но несмотря на то, что будущий король Георг V предлагал ей брак, под давлением своей матери Мария вышла замуж за румынского кронпринца Фердинанда. Жизнь королевы ознаменовалась множеством скандалов и конфликтов, ей не сразу удалось наладить отношения с мужем, но в итоге вместе они прошли через многое. После 20 лет брака, в 1914 году, Мария и Фердинанд стали королевой и королем Румынии – после убийства в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда, ставшего формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Ну а ценителей высокой моды порадует документальный фильм «Дом моды Кардена» / House of Cardin (США, 2019), снятый еще при жизни легендарного модельера, ставшего главным новатором в моде. Карден с самого начала своей карьеры удивил мир свежим взглядом на моду: создавал первые унисекс-вещи, выпускал прет-а-порте коллекции и делал дизайнерскую одежду доступной. Он отвергал любые культурные традиции моды, в ней его интересовало лишь «завтра». Во время работы над фильмом Карден предоставил режиссерам полный доступ к собственным архивам и впустил их в самые потаенные уголки своей империи. Также в фильме присутствуют многие легенды мировой моды и знаменитости, среди которых Жан-Поль Готье, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Элис Купер и другие.

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: фантастическая экшн-комедия «Boss Level: Спасти бывшую» с Фрэнком Грилло, Наоми Уоттс и Мэлом Гибсоном, музыкальная драма «Мьюзик» от певицы Сиа, украинская комедия «Нереальный КОПец», диснеевский мультфильм «Рая и последний дракон», драматическая комедия «Мой год в Нью-Йорке», фильм «Том и Джери» с Хлоей Морец, хит европейских кинофестивалей «Берлин Александерплац», захватывающий криминальный триллер «Аферистка» с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем, драматический триллер «Мавританец» о заключенных печально известной тюрьмы Гуантанамо, украинская комедия «Скажене весілля 3» и другие.

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Несмотря на остановку киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, в украинские кинотеатры продолжают поступать достойные внимания фильмы. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки!

Марина Григоренко

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