Архивные пленки под угрозой: два государственных кинопредприятия оказались на грани банкротства (видео)

По мнению специалистов, происходит целенаправленное уничтожение национального культурного достояния.

Украина может потерять уникальный кинофонд. Два государственных предприятия - "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Национальная кинематика Украины" - на грани банкротства, а сотни уникальных архивных кинопленок хранятся в ужасных условиях и просто уничтожаются.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, часть территории «Укркинохроники» в центре столицы уже отдали под строительство жилого комплекса. А часть имущества кинематики распродали на аукционе.

На территории обоих предприятий сегодня состоялось выездное заседание комитета по вопросам гуманитарной-информационной политики. Увиденное членов комитетов ошеломило. По их мнению, происходит целенаправленное уничтожение национального культурного достояния.

Депутаты боятся, что уникальные архивы будут потеряны, студии закроют, а территорию застроят. Поэтому члены комитета приняли решение обратиться в Министерство культуры, чтобы там сделали стратегию развития киностудий и план, как сохранить раритетные картины. А в Минюст – чтобы взяли ситуацию под контроль.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3377 по помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу (МСБ).