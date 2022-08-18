"Ноу", "Там, где поют раки" и "Следующие 365 дней": главные кинопремьеры недели

На этой неделе украинских киноманов на "больших экранах" порадует сразу несколько долгожданных новинок, среди которых – новый хоррор от Джордана Пила "Ноу" и детективная драма "Там, где поют раки" по мотивам одноименного бестселлера, а также ретроспективные показы классики украинского кино "Каменный крест". Онлайн, тем временем, выйдут третья часть хитового эротического фильма "365 дней" и романтическая комедия "Смотреть в обе стороны" со звездой "Ривердейла" Лили Рейнхарт в главной роли. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Ноу / Nope (США, 2022)

Американский режиссер Джордан Пил, который прославился благодаря хоррорам с острым социальным контекстом "Прочь" и "Мы" (и даже получил "Оскар" за сценарий к первому из них, что большая редкость для фильмов ужасов), возвращается с новым качественным творением все в том же жанре.

На этот раз события будут разворачиваться на отдаленном ранчо, где молодые брат и сестра разводят лошадей для индустрии развлечений и съемок в кино. Дела у них идут неплохо и они активно строят планы на будущее, пока над поселком не нависает таинственное облако неизвестного происхождения.

Главные роли в фильме исполнили Дэниел Калуя ("Прочь", "Черная пантера"), Кеке Палмер ("Королевы крика", "Берлинская резидентура") и Стивен Ен ("Ходячие мертвецы", "Минари").

В мировой прокат фильм вышел в конце июля 2022 года и получил положительные отзывы критиков, а также был тепло воспринят широкой аудиторией.

Там, где поют раки / Where the Crawdads Sing (США, 2022)

В центре сюжета этой детективной драмы – молодая девушка Кайя, которая долгие годы отпугивала жителей городка, живя среди бескрайних просторов Северной Каролины. Однажды всех жителей всколыхнуло ужасное событие – загадочное убийство местного парня, который имел близкие отношения с девушкой. Поэтому подозрение сразу пало на Кайю. Теперь героине придется не только найти свое место в мире, но и доказать непричастность к преступлению. Однако чем ближе будет разгадка, тем больше шокирующих тайн будет вырываться наружу.

Главную роль в фильме исполнила Дэйзи Эдгар-Джонс, известная по главным ролям в сериалах "Война миров" и "Нормальные люди" (оба 2020 года) и успешному независимому триллеру "Свежатина" 2022 года.

Также в фильме снимались Харрис Дикинсон ("Кингс Мен: Начало", "Малифисента: Повелительница тьмы"), Тейлор Джон Смит ("Острые предметы", "Воздушный бой"), Дэвид Стратерн ("Земля кочевников", "Аллея кошмаров"), Гаррет Диллагант ("Дедвуд", "Скорая помощь") и другие.

Кстати, главную песню к фильму под названием Carolina написала поп-звезда Тейлор Свифт.

В мировой прокат фильм вышел еще в июле 2022 года и получил противоречивые отзывы – с одной стороны, критики оценили его довольно скромно, а вот публика дала ему очень даже высокие оценки.

Фиктивный агент / Rogue Agent (Великобритания, 2022)

Этот драматический триллер, снятый на основе статьи "Погоня за агентом Фрігардом", рассказывает о британском аферисте Роберте Хенди-Фригарде, который выдавал себя за агента контрразведки Великобритании MI5, одновременно работая барменом и продавцом автомобилей. Собственно, именно на своей основной работе он и подбирал будущих жертв, которых он подчинял себе путем психологического давления и угрозами их жизни.

Главные роли в фильме исполнили Джеймс Нортон ("Цена правды", "Коматозники", "Черное зеркало") и Джемма Артертон ("Рок-н-рольник", "Рок-волна", "Kingsman: Начало").

Фильм вышел на Netflix незадолго до релиза в украинских кинотеатрах, получив в целом положительные отзывы от критиков и зрителей.

Мой парень – мясник / Tendre et saignant (Франция, 2020)

Также на этой неделе в украинских кинотеатрах начнут показывать классическую французскую романтическую комедию, в центре которой – красивая и успешная редактор модного журнала Шарли, которая вдруг получает в наследство семейный бизнес – мясную лавку в Париже. Девушка, привыкшая к модным показам и фотосессиям, понятия не имеет, что с лавкой делать, поэтому мечтает избавиться от нее как можно быстрее – пока не знакомится с мясником Марсиалем, который работал на ее отца.

На родине картина, в которой задействованы довольно известные во Франции актеры и актрисы, получила в целом неплохие отзывы.

Крутые яйца: Спасение Африки / Un rescate de huevitos (Мексика, 2021)

Для самых маленьких зрителей на "больших экранах" на этой неделе начнут показывать анимационный приключенческий фильм "Крутые яйца: Спасение Африки", который расскажет о группе друзей, у которых важная миссия – спасти еще не вылупившихся из яиц цыплят, которых увезли на кулинарное мероприятие для гурманов в Африке.

Каменный крест (Украина, 1968)

Также на этой неделе в отдельных кинотеатрах стартуют ретроспективные показы украинской драмы от режиссера Леонида Осыки "Каменный крест" 1968 года выпуска, снятой по мотивам новелл Василия Стефаника "Каменный крест" и "Вор". Фильм занимает 5-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

В центре сюжета фильма – старый крестьянин Иван Дидух, который носит на гору землю, чтобы сделать там плодородный участок. Через какое-то время он, слыша птичье пение, кричит, чтобы Бог не посылал ему птицу, потому что настроение у Ивана совсем не веселое. Прилегши, уставший Иван вслух размышляет, что не способен больше к труду. Участок, уходу за которым он посвятил жизнь, не оправдал надежд на самостоятельную богатую жизнь. Иван чувствует себя чужим на родной земле и по настоянию сыновей соглашается переехать с ними и женой в Канаду, как и многие украинцы того времени. Попутно мужчина вспоминает времена, когда он был моложе.

Смотри в обе стороны / Look Both Ways (США, 2022)

17 августа Netflix выпустит романтическую комедию "Смотри в обе стороны", которая покажет два возможных варианта развития жизни главной героини – выпускницы колледжа Натали: или же она останется в родном городе, чтобы вырастить ребенка, или же отправится в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру своей мечты.

Главные роли в картине исполнили Лили Рейнхарт ("Ривердэйл", "Мошенницы с Уолл-стрит"), Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Мэверик", "Сокол и Зимний солдат"), Люк Уилсон ("Академия Рашмор", "Блондинка в законе") и другие.

Следующие 365 дней / Next 365 дней (Польша, США, 2022)

Польский эротический фильм "365 дней", снятый на основе одноименного бестселлера, наделал нешуточной шумихи в 2020 году. Совершенно неожиданно он взлетел в лидеры рейтингов Netflix по количеству просмотров, однако получил разгромные отзывы критиков. Картину сравнивали с эротической драмой 2015 года "Пятьдесят оттенков серого", похвалив ее за более смелые сцены секса, и одновременно критиковали за романтизацию похищения людей и изнасилования.

Тогда сюжет вращался вокруг молодой польской женщины Лауры, невольно зависимой от привлекательного наследника сицилийского мафиозного клана Массимо Торричелли, который похищает ее, зключает в плен и дает 365 дней, чтобы полюбить его. И, как ни странно, эта абьюз-история завершилась... свадьбой. И еще одним фильмом, точнее двумя.

Картина "365 дней: Этот день", события которой происходили уже после свадьбы, вышла в апреле 2022 года, а уже 19 августа на Netflix выйдет третья часть истории под названием "Следующие 365 дней". Как и в предыдущих фильмах, главные роли исполнят польская актриса Анна-Мария Сиклуцкая и итальянский актер Микеле Морроне, также к роли Ольги вернется польская актриса Магдалена Лампарская, а итальянец Симоне Сусинна снова исполнит роль Начо.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы августа 2022 года – на этой неделе выходит новый сериал по комиксам Marvel "Она-Халк" и долгожданный приквел "Игры престолов" – "Дом Дракона", который расскажет о расцвете Дома Таргариен, за 200 лет до событий основного сериала.

Марина Григоренко