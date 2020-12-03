Кинотеатры теряют своих клиентов.

Из-за введенного в Украине карантина выходного дня кинотеатры потеряли треть своих клиентов.

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Об этом говорится в программе "Завтрак с 1+1".

Основательница кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе рассказала, что по сравнению с прошлым годом количество посетителей значительно снизилось. Кроме того, в июле Кабмин выделял на поддержку кинотеатров 100 миллионов гривен. Но деньги на счета так и не поступили.

"Мы получили письмо, что пока средства не поступят. Это критически не только для "Жовтня". Я думаю, что для всех кинотеатров", - сказала Людмила.

Также она рассказала, что кинотеатры вновь могут отправить на каникулы, если в стране введут локдаун. А это может закончиться массовым увольнением сотрудников.

"Если весенний локдаун мы как-то пережили, тоже и увольняли людей, и отправляли в отпуск, и ждали какую-то помощь. Также мы держались на своих резервах, но сейчас уже никаких резервов ни у кого нет. Если на праздники не будет работы, то это будет критично для отрасли кинопоказа Украины", - добавила Людмила.

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Автор: УНИАН