Кэрри-Энн Мосс могла бы появиться в боевике с напарником по "Матрице".

Киану Ривз уверен, что у его коллеги по "Матрице" Кэрри-Энн Мосс, сыгравшей Тринити, есть потенциал для съемок в боевиках и триллерах. И она не против сняться в фильме с ним.

Об этом шла речь в интервью актеров для журнала People.

Читайте такжеРежиссер "Джона Уика" снимет фильм по мотивам игры Ghost of TsushimaКиану Ривз считает, что если бы Мосс появилась в новой части франшизы "Джон Уик", это было бы "здорово".

Сама Мосс сказала, что ей было бы интересно попробовать.

"Мне бы очень понравилось… Я начну практиковаться", - сказала актриса.

"Я начала четко понимать невероятный дар Киану рассказывать истории через свое тело. И я не понимала этого до конца, пока не углубилась в историю Джона Уика со своим ребенком. Наблюдать за глубиной, которую Киану может создать своим телом, - потрясающий опыт для меня и моего сына", - добавила она.

Напомним, накануне стало известно, что в 2022 году поклонникам не стоит ждать четвертую часть популярной франшизы "Джон Уик".

Ее премьера была запланирована на 21 мая, но перенесена почти на год - на 24 марта 2023 года, о чем дистрибьютор Lionsgate сообщил в тематическом ролике.