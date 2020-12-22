Игги Поп рассказал, что хотел создать не слишком эмоциональное и не слишком глубокое произведение

Американский рок-музыкант Игги Поп выпустил песню о коронавирусе под названием Dirty Little Virus.

Читайте такжеИгги Поп выпустил клип, посвященный музыканту Лу РидуИсполнител сам написал слова к треку, сообщает Pitchfork.

Соавтором песни стал Лерон Томас, также он сыграл партию на трубе. Кроме него, в записи приняли участие Крис Берри (ударные) и Ари Тейтел (гитара и бас-гитара).

В видео-анонсе Игги Поп рассказал, что хотел создать не слишком эмоциональное и не слишком глубокое произведение, "больше похожее на журналистику".

"Если бы еще был Человек года, им бы стал вирус, поэтому я написал текст", — сказал музыкант.

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Автор: УНИАН