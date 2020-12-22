Американский рок-музыкант Игги Поп выпустил песню о коронавирусе под названием Dirty Little Virus.
Читайте такжеИгги Поп выпустил клип, посвященный музыканту Лу РидуИсполнител сам написал слова к треку, сообщает Pitchfork.
Соавтором песни стал Лерон Томас, также он сыграл партию на трубе. Кроме него, в записи приняли участие Крис Берри (ударные) и Ари Тейтел (гитара и бас-гитара).
В видео-анонсе Игги Поп рассказал, что хотел создать не слишком эмоциональное и не слишком глубокое произведение, "больше похожее на журналистику".
"Если бы еще был Человек года, им бы стал вирус, поэтому я написал текст", — сказал музыкант.
Другие новости музыки
- Робби Уильямс появился в образе Бориса Джонсона в клипе на песню Can’t Stop Christmas
- "Океан Эльзы" выпустил новый остросюжетный клип
- Эминем неожиданно выпустил новый альбом из 16 треков
- Песней года стал рэп Карди Би про "влажную киску"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram