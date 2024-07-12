Премьера сериала состоится 5 сентября 2024 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового остросюжетного мини-сериала "Идеальная пара" (The Perfect Couple), главные роли в котором исполнили оскароносная Николь Кидман и большой друг Украины Лив Шрайбер.

В центре сюжета сериала, основанного на одноимннном романе Элин Хильдербранд – молодая девушка Амелия, которая вот-вот выйдет замуж за наследника очень богатой и влиятельной семьи. Приехав на остров Нантакет, где живут ее будущие родственники, героиня сталкивается с неприязнью со стороны матери семейства – писательницы Грир Гаррисон Уинбери. Ситуация накаляется, когда утром в день свадьбы в водах местной гавани обнаруживается тело, и все участники вечеринки внезапно оказываются под подозрением.

Главные роли в шоу исполнили Николь Кидман ("Мулен Руж!", "Часы", "Аквамен", "Убийство священного оленя"), Лив Шрайбер ("Крик", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Город астероидов"), Ив Хьюсон ("Шпионский мост", "Тесла"), Дакота Фэннинг ("Война миров", "Праведник 3", франшиза "Сумерки"), Джек Рейнор ("Трансформеры: Эпоха истребления", "Макбет", "Солнцестояние"), Меганн Фэхи (2 сезон сериала "Белый лотос") и другие.

Сняла сериал датский режиссер Сюзанна Бир, в активе которой есть премии "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус". Среди ее наиболее известных работ – фильмы "Месть" и "Птичий короб", а также сериалы "Ночной администратор" и "Первая леди".

Премьера сериала состоится 5 сентября 2024 года на Netflix. Шоу будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

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