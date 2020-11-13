Один из участников шоу покинул его со скандалом до церемонии роз.

В начале 4 выпуска шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина познакомила участников со своей жизнью — привела их на съемки фильма.

Как прошел 4 эфир шоу "Холостячка"

Холостячка провела свидание с Андреем Рыбаком, занимаясь вейксерфингом. Паре очень понравился такой досуг. Потом они мило пообщались.

Далее было групповое свидание с четырьмя участниками шоу, на котором произошел скандал: оказалось, что Дзивульский Назар ранее отказался от своего сына Платона.

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Но на проекте он постоянно всем рассказывал о прекрасных отношениях и любви к сыну. Назар утверждает, что принял такое решение из-за затруднительной финансовой ситуации.

Мишина просмотрела видеообращение бывшей жены Назара, в котором та рассказала, что Дзивульский вообще не общался с сыном и только за месяц до проекта раскрыл, что он — его отец.

"Сейчас ты отправляешься домой", - сказала Мишина Назару. Тот ответил, что никто не имеет права копаться в его прошлом.

Кто ушел из шоу на церемонии роз

На церемонии роз Ксения Мишина не вручила бутоньерку Илье Рыбальченко он покинул проект, ведь "холостячка" усомнилась в его верности после откровенного разговора с ним.

4 выпуск "Холостячки": анонс

"Холостячка": кто покинул шоу в 3 выпуске

После 3 выпуска шоу его покинули аж три участника — Константин Скрипачук, Сергей Кириенко и Артем Шепель.

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Автор: Ольга Робейко