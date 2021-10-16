Новая неделя шоу "Холостячка" ознаменовался настоящим водоворотом страстей.

В пятницу, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ вышел 5 выпуск проекта "Холостячка-2". И сегодня произошли первые поцелуи на шоу со Златой Огневич.

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"Холостячка": с кем у Златы Огневич были свидания

Первое свидание на Кипре у Златы было с 29-летним полицейским Александром. Пара очень долго прогуливалась, а затем вместе приготовила кипрское национальное блюдо, похожее на чурчхелу. Позже выяснилось, что Саша поставил ультиматум на проекте: либо ему возвращают телефон, либо он уходит.

Затем Огневич отправилась на групповое свидание с Дмитрием и Андреем. Оно прошло в виде состязания между мужчинами. Интересно, что на этом свидании Злата поцеловалась с обоими претендентами на ее сердце.

Неожиданностью стало появление на Кипре стоматолога Романа. Они занимались флайбордингом.

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В пятом выпуске шоу "Холостячка-2" проект покинул Александр. "Я вижу твою страсть к работе. И я бы не хотела тебя попросить пожертвовать ею ради меня. Поэтому я с тобой прощаюсь", - сказала Злата.

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В четвертом выпуске шоу "Холостячка" шоу покинули сразу двое мужчин.

Злату постоянно одолевали сомнения относительно одного из участников - Богдана. Поэтому она решила в этом выпуске отправить его домой.

Вторым человеком, который покинул проект, стал Васко Младенов. Огневич видела в нем лишь друга.

Автор: Ольга Робейко