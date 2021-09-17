Режиссером фильма стал Пол Шредер, в свое время написавший сценарии к таким шедеврам, как "Таксист", "Бешеный бык" и "Последнее искушение Христа".

В украинских кинотеатрах с 23 сентября 2021 года стартует новый триллер о покере и искуплении "Холодный расчет" (The Card Counter) с Оскаром Айзеком в главной роли.

Актер, который сейчас буквально нарасхват благодаря "Дюне", "Сценам из супружеской жизни" и будущему "Лунному рыцарю" по комиксам Marvel, в "Холодном расчете" играет профессионального игрока в покер, который тянет за собой груз загадочного прошлого. Фильм, снятый живым классиком Полом Шредером по собственному сценарию и спродюсированный Мартином Скорсезе, был представлен в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции и совсем скоро доберется до украинских кинотеатров. Вместе с vlg.film мы решили разобраться, в чем же вся соль этого проекта.

О сюжете

Уильям Телль – профессиональный игрок в покер, холодная выдержка которого не дает ему идти на лишний риск. Он держится на среднем уровне в мире малых ставок, раз за разом вставая из-за стола победителем. Для него покер – это скорее профессия, позволяющая жить в постоянных переездах и избегать как лишнего внимания, так и людей в целом. У него есть рутина, которую он свято соблюдает. И тайны, которые он хранит. Но, конечно, такое существование не может быть вечным. Уильям встречает обаятельную Ла Линду, агента в мире покера, которая не может понять, как такой игрок до сих не играет в самых денежных турнирах, и молодого Кирка, с отцом которого связана прошлая жизнь Уильяма. А что хуже всего – в одном из отелей он встречает военного, по воле которого в свое время отсидел в тюрьме 8,5 лет, и рутинной жизни Телля приходит конец.

Сам режиссер Пол Шредер считает "Холодный расчет" фильмом о долгом пути к искуплению, а покер – идеальной системой, соединяющей логику и интуицию. Два принципа, которые так дороги Уильяму Теллю.

Создатели

Исполнительным продюсером "Холодного расчета" выступил легендарный режиссер Мартин Скорсезе. И это абсолютно не случайно. Ведь создатель фильма Пол Шредер, дважды номинант на премию "Оскар", написал сценарии к трем культовым фильмам Скорсезе – "Таксист", "Бешеный бык" и "Последнее искушение Христа". Каждая из этих картин стала визитной карточкой Мартина Скорсезе.

Сам Шредер – тоже не новичок в режиссуре. Среди самых его известных работ – "Американский жиголо", "Люди-кошки" и недавний "Дневник пастыря", за который Шредер получил номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

В саундтреке "Холодного расчета" помимо музыкального сопровождения будут и новые оригинальные песни, написанные специально для фильма Робертом Левоном Бином из культовой группы Black Rebel Motorcycle Club. А на пост главного оператора Шредер второй раз после "Дневника пастыря" привлек Александра Дайнана, постоянно работающего над шоу "Миллиарды".

Кто в ролях

Роль загадочного покерного профи Уильяма Телла досталась Оскару Айзеку. Айзек и Пол Шредер познакомились много лет назад. Актер сразу по окончании Джульярдской актерской школы проходил прослушивание у именитого сценариста и режиссера для фильма "Иезуит". "Для меня творчество Пола Шредера – одна из основ американского кинематографа, – признается Айзек. – Он настоящий титан кино, его сценарии и фильмы подтолкнули меня к актерской карьере".

Несмотря на то, что "Иезуит" не свел их на одной съемочной площадке, Айзек и Шредер подружились. Режиссер всегда держал кандидатуру актера в уме, когда подбирал исполнителей ролей в своих фильмах.

"Холодный расчет" Шредер сразу писал, держа Оскара Айзека в голове: "Очевидно, он очень хороший актер, в нем чувствуется определенная динамика. У Айзека запоминающаяся внешность, его темперамент позволяет зрителям самим понимать мотивы его героев. А если он хочет, чтобы зрители не поняли его мотивов, они не поймут. Оскар может играть на интуитивном уровне как никто другой", – говорит о звезде своего фильма Пол Шредер.

На роль загадочного человека из прошлого Уильяма Телля был приглашен трижды номинант на премию "Оскар" и давний коллаборант Пола Шредера – Уиллем Дефо. Они познакомились еще в начале 80-х, а чуть позже именно Дефо был приглашен на главную роль в "Последнем искушении Христа" Мартина Скорсезе по сценарию Шредера.

Кирка, молодого протеже главного героя, сыграл Тай Шеридан из блокбастера "Последнему игроку приготовится", арт-хитов "Мад" и "Древо жизни". Кстати, Шеридан и Айзек уже встречались вместе в комикс-блокбастере "Люди Икс: Апокалипсис". А на роль покерного агента Ла Линды была приглашена комедиантка Тиффани Хэддиш, которая очевидно готова сменить привычное амплуа.

Первые реакции и премьера в Украине

"Холодный расчет" уехал из Венеции без призов, но с большим шлейфом позитивной реакции от первых зрителей и журналистов. Фабула сюжета получила сравнения с легендарным "Таксистом", игра Оскара Айзека – с перфомансом Аль Пачино в "Крестном отце", а сам фильм был назван Vanity Fair – новой американской трагедией. Что ж, и никакие призы не нужны, когда пресса раздает такую похвалу. Определенно, чутье Мартина Скорсезе на неординарные проекты никуда не испарилось, как и навыки Пола Шредера создавать сценарии о героях-одиночках, которые проходят долгую дорогу к искуплению. А как она может быть быстрой, когда вокруг тебя покер и большие ставки, причем не всегда на деньги?

В украинских кинотеатрах "Холодный расчет" Пола Шредера с Оскаром Айзеком в главной роли стартует с 23 сентября.

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Автор: Марина Григоренко