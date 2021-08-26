В украинском прокате фильм "Холодный расчет" стартует с 23 сентября.

Вышел официальный локализованный трейлер триллера "Холодный расчет" (The Card Counter) с Оскаром Айзеком, Таем Шериданом, Тиффани Хэддиш и Уиллемом Дефо в главных ролях.

Как сообщает "Вольга Украина", в украинском прокате фильм стартует с 23 сентября 2021 года.

Сообщается, что автором сценария и режиссером фильма выступил номинант на премию "Оскар" Пол Шредер – сценарист легендарных фильмов Мартина Скорсезе "Таксист" и "Бешеный бык". При этом сам Мартин Скорсезе выступил продюсером триллера "Холодный расчет".

Главную роль в фильме исполнил Оскар Айзек ("Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из Машины"), сыгравший Уильяма – бывшего военного с темным прошлым, который стал настоящим мастером среди профессиональных игроков в покер благодаря своему умению сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: эстетическое удовольствие от "Зеленого рыцаря" и новый сезон "Американской истории ужасов"Также в фильме сыграли: Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"), Тиффани Хэддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девчонки") и трижды номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Святые из Бундока", "Джон Уик", "Маяк").

"Холодный расчет" Пола Шредера вошел в официальную конкурсную программу 78-го международного кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года. Последним продюсерским проектом Мартина Скорсезе, который попадал в основном конкурс Венеции, был нашумевший триллер "Джокер" с Хоакином Фениксом.

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован первый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" от киностудии Marvel, который должен выйти на экраны в декабре 2021 года.

Автор: Марина Григоренко