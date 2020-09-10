Режиссером ролика выступил один из основателей группы.

Британская группа Gorillaz совместно с солистом группы Тhe Cure Робертом Смитом презентовала новый клип на песню Strange Timez («Странные времена»).

Читайте такжеGorillaz выступит в Киеве: названа датаРолик размещен на YouTube-канале Gorillaz. В нем участники Gorillaz отправляются в космос и видят повсюду лицо Смита.

Что известно о клипе

Трек стал шестой частью аудиовизуального проекта Song Machine, в рамках которого Gorillaz выпускают совместные песни с разными исполнителями.

Все песни войдут в новый альбом группы Song Machine, Season One, релиз которого состоится 23 октября.

Режиссером ролика выступил один из основателей группы, художник Джейми Хьюлетт.

Новый клип Gorillaz: видео

Упоминание Беларуси в клипе Gorillaz

В треке есть упоминание Беларусь, где проходят протесты против результатов выборов:

«I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus, Where presidents pin badges on disconnected youth» (дословный перевод: «Я мчусь по лесу, странные отголоски Беларуси, где президенты вешают ярлыки на недовольную молодежь»).

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Автор: Катерина Шварц