В воскресенье, 18 апреля, состоится полуфинал "Голоса страны", где зрители и тренеры выберут по одному участнику из команды, который будет бороться за победу в суперфинале шоу.
Читайте такжеУчастник "Голоса страны" спел хит Земфиры и попал в полуфинал (фото, видео)Прямой эфир будет посвящен украинским хитам, поэтому участники проекта будут петь в дуэте с известными украинскими исполнителями.
Команда Нади Дорофеевой
Сергей Лазановский выступит с певцом и экс-тренером "Голоса страны" Сергеем Бабкиным.
Выйдет на сцену и эпатажный певец Илья Николаенко.
Команда Олега Винника
Певец с уникальным женским тембром Сергей Нейчев споет дуэтом с легендой украинской сцены Александром Пономаревым.
Хранительница украинского фольклора Галина Куришко выступит с известной певицей Евгенией Власовой.
Команда Тины Кароль
Украинскую Adele Юлию Тимочко поддержит на сцене группа KAZKA.
Логист американской компании Екатерина Гладий споет с лидером группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным.
Команда Дмитрия Монатика
Звезда интернета Тема Паучек исполнит хит совместно с Гайтаной, а певица KOLA выступит с группой The Hardkiss.
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