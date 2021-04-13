Также в этом эфире участникам выпадет шанс исполнить совместную песню со своим тренером.

В воскресенье, 18 апреля, состоится полуфинал "Голоса страны", где зрители и тренеры выберут по одному участнику из команды, который будет бороться за победу в суперфинале шоу.

Читайте такжеУчастник "Голоса страны" спел хит Земфиры и попал в полуфинал (фото, видео)Прямой эфир будет посвящен украинским хитам, поэтому участники проекта будут петь в дуэте с известными украинскими исполнителями.

Команда Нади Дорофеевой

Сергей Лазановский выступит с певцом и экс-тренером "Голоса страны" Сергеем Бабкиным.

Выйдет на сцену и эпатажный певец Илья Николаенко.

Команда Олега Винника

Певец с уникальным женским тембром Сергей Нейчев споет дуэтом с легендой украинской сцены Александром Пономаревым.

Хранительница украинского фольклора Галина Куришко выступит с известной певицей Евгенией Власовой.

Команда Тины Кароль

Украинскую Adele Юлию Тимочко поддержит на сцене группа KAZKA.

Логист американской компании Екатерина Гладий споет с лидером группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным.

Команда Дмитрия Монатика

Звезда интернета Тема Паучек исполнит хит совместно с Гайтаной, а певица KOLA выступит с группой The Hardkiss.

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Автор: Ольга Робейко