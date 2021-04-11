Одного из участников полуфинала ранее в шоу вернули зрители.

Первой из звездных тренеров имена полуфиналистов в шоу "Голос страны" узнала Надя Дорофеева.

Читайте такжеМила Нитич: Жаль людей, которые победили в шоу, и потом о них не слышалиТак, певица будет бороться за победу в проекте вместе с Ильей Николаенко и Сергеем Лазановским.

Так, Илья Николаенко в первом прямом эфире "Голоса страны" проникновенно исполнил песню "Жди меня" Zemfira.

Сергей Лазановский, которого зрители вернули в шоу, в прямом эфире проекта от 11 апреля исполнил песню "Черемшина".

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Автор: Ольга Робейко