Команда Винника - Сергей Нейчев и Галина Куришко.

Зрители шоу "Голос страны-11" подарили шанс пройти в следующий этап Сергею Нейчеву. Этот участник попал в полуфинал. Он в эфире от 11 апреля исполнил песню Александра Пономарева "Ти дочекайся мене".

Кроме него, за победу в проекте вместе со звездным тренером Олегом Винником будет соревноваться Галина Куришко - собирательница старинных украинских песен и голос Полесья. Девушка исполнила песню Нины Матвиенко "Квітка-душа".

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году.

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"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Отметим, что полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко