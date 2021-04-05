Наставница Дорофеева похвалила свою подопечную за исполнение песни.

На сцену «Голоса страны» вышла Алена Левашева, выступающая под псевдонимом Garna, она исполнила хит It's Raining Men.

Читайте такжеДан Балан феерично вернулся на шоу "Голос страны" (фото, видео)Мощным выступлением девушка покорила как тренеров шоу, так и зрителей.

"Это разрыв! Браво", - прокомментировала исполнение песни Аленой Тина Кароль.

Звездная "советник" Дорофеевой Alyona Alyona была поражена выступлением Garna, которая, по ее мнению, всю душу вложила в эту песню.

Надя тоже оценила исполнение песни своей подопечной, она отдала участнице второй стул в своей команде.

Но Илья Николаенко, исполнивший песню "Нино" Олега Винника, занял место Алены Левашевой и прошел дальше в прямые эфиры. Таким образом, Garna покинула шоу «Голос страны».

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Автор: Ольга Робейко